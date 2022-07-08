عودة سباق الثيران المثير للجدل إلى إسبانيا.. هل وقعت إصابات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد انطلاق أول سباق للثيران منذ ثلاث سنوات في مدينة بامبلونا الإسبانية، نقل 6 أشخاص، من بينهم رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من مدينة أتلانتا الأمريكية، إلى المستشفى.

وصرح المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية في نافارا لشبكة CNN، الخميس، أن الثور لم ينطح أيا من الستة المصابين خلال السباق.

يتسابق المحتفلون مع الثيران خلال اليوم الثاني من فعاليات مهرجان سان فيرمان في مدينة بامبلونا بإسبانيا, plain_text Credit: Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

وأوضح المكتب الصحفي أن الأمريكي أصيب بكسر في ذراعه اليسرى، بينما نقل المصابون الخمسة الآخرون، أربعة رجال وفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وجميعهم إسبان، إلى المستشفى لإصابتهم بجروح مختلفة.

وانطلق الأربعاء مهرجان سان فيرمين الأول منذ عام 2019، إذ ألغيت نسختا 2020 و2021 بسبب الجائحة، وجذب حشودا ضخمة إلى شوارع المدينة الإسبانية.

شارك الآلاف في مهرجان بامبلونا الشهير ، الذي بدأ يوم الأربعاء., plain_text Credit: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

وتجمع الآلاف أمام قاعة مدينة بامبلونا للاحتفال بافتتاح المهرجان الذي يستمر تسعة أيام، والذي يحظى بشعبية لدى السياح.

كان يوم الخميس هو اليوم الأول لاطلاق الثيران، وهو تقليد يعود إلى قرون مضت، وحقق شهرة عالمية من خلال رواية إرنست همنغواي "The Sun Also Rises" (الشمس تشرق أيضًا)، والتي نُشرت أيضًا تحت عنوان "Fiesta".

Credit: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

أثار الحدث المثير للجدل انتقادات منذ فترة طويلة من نشطاء حقوق الحيوان، وشوهد العشرات يتظاهرون في بامبلونا، الثلاثاء، وهم يرتدون أزياء الديناصورات.

وفي نسخة عام 2019 من المهرجان، أصيب ما لا يقل عن 39 شخصًا، منهم ثلاثة تعرضوا لنطح الثيران.

يستمر سباق الثيران في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي حتى 14 يوليو/ تموز الجاري.