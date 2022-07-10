لحثها على الشعور بالإغراء..جمهور من القردة يستمع لمغن في حديقة حيوانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد مشاهدتك لصور الثنائي البولندي، كريس شميليفسكي وأدريانا ليجويك-تشمييليوسكا، عبر حسابهما على موقع "إنستغرام"، ستشعر بالدهشة حقًا.

وإذا لم تسنح لك فرصة مشاهدة سمكة قرش عن قرب، فيقدم هذا الثنائي مجموعة من الصور لمختلف الحيوانات الرائعة، ولكن من زاوية قريبة جدًا.

ولطالما اهتم الثنائي البولندي، كريس شميليفسكي وأدريانا ليجويك-تشمييليوسكا، في التصوير الفوتوغرافي منذ ما يزيد عن 40 عامًا.

ومع مرور الوقت، كان يتحول هذا الحب إلى شغف أكبر.

Credit: Kris Chmielewski and Adriana Legowik-Chmielewska

وتعلّم الثنائي تقنية التقاط الصور في معهد نيويورك للتصوير، ما ساعد في إضفاء أساسًا متينًا لمزيد من التطوير، وتحديدًا في مجال الطبيعة والحياة البرية.

وفي الواقع، يُعتبر تصوير الحيوانات البرية في بيئتها الطبيعية أمرًا صعبًا، لأنه لا يمكنك التنبؤ والتخطيط بشكل كامل لما يمكن تصويره.

وتتمثل صعوبة العديد من اللقطات بالحاجة إلى تشغيل الكاميرا أو كاميرا الفيديو بسرعة وكفاءة، والتحكم في المناطق المحيطة، ومعرفة سلوك الحيوانات البرية.

Credit: Kris Chmielewski and Adriana Legowik-Chmielewska

وقال الثنائي، أثناء حديثهما مع موقع CNN بالعربية: "مشاعر الأدرينالين عندما تكون على بعد أمتار قليلة من حيوان مفترس عملاق تترك ذكريات لا تُنسى.. كانت هناك لحظة كنا فيها بين الأم وأطفالها بالخطأ، وهو وضع خطير للغاية، لكن كل شيء قد سار على ما يرام".

Credit: Kris Chmielewski and Adriana Legowik-Chmielewska

وفي أحد المرات، اقتربت سمكة قرش المطرقة من أدريانا بينما كانت تحمل كاميرتها، بدافع الفضول، وعندها تطلب الأمر لحظة واحدة لتحرّك أدريانا واستدارة سمكة قرش المطرقة بعيدًا عنها.

وأوضح الثنائي أنه يمكن أن تكون قريبًا جدًا من بعض الحيوانات، ولمسها مباشرة، كالحيتان وأسماك القرش.

وبينما تُعتبر صور أسماك القرش تحت الماء مذهلة للغاية، يحب الثنائي صور الدببة الرمادية التي تم رصدها في ألاسكا خلال بعثتهما التي ركزت على هجرة أسماك السلمون.

وواجه الثنائي وضعًا فريدًا في مملكة تونغا بالمحيط الهادئ، حيث سنحت لهما فرصة التفاعل مع حوت أحدب لأكثر من نصف ساعة بشكل استثنائي.

وقال الثنائي: "هذه الحيتان جميلة، وفي بعض أنحاء العالم، يمكنك تجربة لقاءات قريبة معها".

Credit: Kris Chmielewski and Adriana Legowik-Chmielewska

كيف يحضر الثنائي أنفسهما للتصوير؟

وتمثل كل رحلة من بعثات الثنائي تحديًا خاصًا.

أولًا، يجب أن يتعرّف الثنائي على سلوك الحيوانات التي يرغبان بتصويرها خلال الرحلة الاستكشافية.

واعتمادًا على الوقت والموقع، يتم أخذ المعدات المناسبة وتنظيم الرحلات الجوية، واستئجار القوارب والأدلة المحلية.

Credit: Kris Chmielewski and Adriana Legowik-Chmielewska

وتتمثل أبرز التحديات التي يواجهها الثنائي بالقيود المفروضة على النقل الجوي.

وفي بعض الأحيان، يتجاوز الثنائي الوزن المسموح لشحن حقائبهما، والتي تشمل معدات لا يمكن استئجارها في الموقع الذي يسافران إليه.

وينطبق ذلك بشكل أساسي على معدات التصوير تحت الماء، مثل الكاميرات، والعدسات، والإضاءة، والحوامل ثلاثية القوائم، وأجهزة الشحن، وغيرها.

Credit: Kris Chmielewski and Adriana Legowik-Chmielewska

ورغم جميع التحديات، إلا أن الثنائي يشعر بفرح شديد عندما يقومان برصد جمال الطبيعة لمتابعيهما.

وفي بعض الأحيان، قد تبدأ مغامرة الثنائي بصورة واحدة، ولكنها تُعتبر بمثابة الشرارة التي تساعد على إشعال شغف السفر واستكشاف العالم وحمايته.