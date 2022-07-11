إماراتي يصعد أرجوحة تتركك معلقًا في الهواء وهذا ما وجده أسفله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تستطيع تخيّل نفسك وأنت تصعد على أرجوحة تطير بك إلى السماء، حيث لا تجد في الأسفل سوى سفح جبل وحقول زراعة الأرز؟ ربما تكون هذه التجربة مخيفة بالنسبة لك، لكنها لم تكن كذلك للمغامر الإماراتي، راشد السعد.

وتجمع جزيرة بالي بين المناظر الطبيعية الخلابة، والشواطىء الجميلة، وتستطيع أيضًا أن تتعرّف على ثقافة شعبها وعاداتهم من خلالها.

وقام السعد بجولة في غالبية معالم الجزيرة، وخاض تحديدًا تجربة الأرجوحة الطائرة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال المغامر الإماراتي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تشعر بأنك تتربع على قمة الكون.. وكأنك تطير فوق حقول الأرز.. هناك لحظات تختفي فيها مشاعر الخوف، وتغلبها مشاعر المتعة".

وتكمن خطورة الأرجوحة عند ارتفاعها للأعلى وتخطيها لسفح الجبل، حيث يجد المرء نفسه معلقًا في الهواء، وبعيدًا عن الأرض.

وبالطبع، هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في عين الاعتبار قبل خوض التجربة، مثل التأكد من عدم وجود أي شيء قابل للسقوط بحوزتك، وارتداء حزام للحالات الطارئة، مع إخلاء المنطقة المحيطة بالأرجوحة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، واستمتاعهم بهذه التجربة.

وينصح السعد بزيارة جزيرة بالي بين شهري أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول. كما يخطط المغامر الإماراتي أن يقوم بالعديد من الجولات والرحلات لدول أخرى من حول العالم، وقد تكون أمريكا الجنوبية وبلدانها الغنية بالتجارب والثقافات هي الخطة المستقبلية والوجهة المقبلة.