دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما كانت ناطحات السحاب في دبي تخطف أنظاره دومًا، يُفاجئ المصور الفلسطيني، أحمد الناجي، متابعيه بمشاهد تبعث على الراحة النفسية، خلال فترة ما بعد الظهيرة، بيوم عادي.
وصادف الناجي مجموعة من الطيور أثناء تجوله بالقرب من منزله، في منطقة مرسى دبي، ما دفعه إلى إبراز جمال المنظر، حتى يستطيع أن يضيف الحياة إلى المشهد العمراني بدبي.
وتتمثل أحد أبرز التحديات التي واجهها المصور بالحصول على لقطة مثالية للطيور، مع إبراز أجنحتها بشكل جميل.
وكان يرغب أيضًا أن يكون موقع الطيور مناسبًا للأبراج التي توجد في الخلفية.
وكان يرغب أيضًا أن يكون موقع الطيور مناسبًا للأبراج التي توجد في الخلفية.
وقال الناجي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "مشهد جميل شاهدته لأول مرة بهذه المنطقة.. يمتزج سرب كثيف من الطيور مع جمال العمارة المحيطة".
وأُعجب العديد من الأشخاص بجمال هذه المشاهد، كما جمع الصور في خاصية "الريلز" عبر موقع "إنستغرام"، بناء على طلب متابعيه، وأرفق مقطع الفيديو بتعليق: "فترة ما بعد الظهيرة في دبي".
ورأى الناجي أن العمل كان فرصة جميلة لاستدراك أن بعض المشاهد الرائعة قد نجدها من دون تخطيط.