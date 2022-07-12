هل تحب المغامرة؟ لا تفوت الفرصة وشاهد دبي في الهواء من على حبل انزلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما كانت ناطحات السحاب في دبي تخطف أنظاره دومًا، يُفاجئ المصور الفلسطيني، أحمد الناجي، متابعيه بمشاهد تبعث على الراحة النفسية، خلال فترة ما بعد الظهيرة، بيوم عادي.

وصادف الناجي مجموعة من الطيور أثناء تجوله بالقرب من منزله، في منطقة مرسى دبي، ما دفعه إلى إبراز جمال المنظر، حتى يستطيع أن يضيف الحياة إلى المشهد العمراني بدبي.

Credit: Ahmad Alnaji

وتتمثل أحد أبرز التحديات التي واجهها المصور بالحصول على لقطة مثالية للطيور، مع إبراز أجنحتها بشكل جميل.

وكان يرغب أيضًا أن يكون موقع الطيور مناسبًا للأبراج التي توجد في الخلفية.

Credit: Ahmad Alnaji

وكان يرغب أيضًا أن يكون موقع الطيور مناسبًا للأبراج التي توجد في الخلفية.

Credit: Ahmad Alnaji

وقال الناجي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "مشهد جميل شاهدته لأول مرة بهذه المنطقة.. يمتزج سرب كثيف من الطيور مع جمال العمارة المحيطة".

وأُعجب العديد من الأشخاص بجمال هذه المشاهد، كما جمع الصور في خاصية "الريلز" عبر موقع "إنستغرام"، بناء على طلب متابعيه، وأرفق مقطع الفيديو بتعليق: "فترة ما بعد الظهيرة في دبي".

Credit: Ahmad Alnaji

ورأى الناجي أن العمل كان فرصة جميلة لاستدراك أن بعض المشاهد الرائعة قد نجدها من دون تخطيط.