دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مطار "هيثرو" الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، عن وضع حٍد أقصى لعدد المسافرين المسموح لهم بالسفر من المطار، مطالبَا شركات الطيران بالتوقف عن بيع المزيد من تذاكر السفر خلال موسم الصيف الحالي.

وسيقتصر عدد المسافرين على 100 ألف مسافر يوميًا حتى تاريخ 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث يكافح المطار لمواكبة ارتفاع الطلب الكبير على السفر ونقص الموارد.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو بلندن، جون هولاند كاي، عن "القرار الصعب" في رسالة مفتوحة للمسافرين، قائلاً: "على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث تجاوز عدد المسافرين المغادرين بانتظام حاجز الـ 100 ألف في اليوم، بدأنا في رؤية فترات تنخفض فيها الخدمة إلى مستوى غير مقبول".

وأضاف: "يذهب زملاؤنا إلى أبعد الحدود لتيسير أكبر عدد ممكن من الرحلات للمسافرين، ولكن لا يمكننا تعريض سلامتهم للخطر على حساب ذلك".

وأشار هولاند كاي إلى أن أحدث المؤشرات الخاصة بمطار هيثرو أظهرت أنه بالفعل تم بيع عدد فائض من مقاعد الطائرات، وبالتالي يتعين على شركات الطيران التوقف عن بيع التذاكر الآن.

وتابع: "سيبلغ متوسط ​​عدد مقاعد المغادرة اليومية خلال الصيف 104 آلاف -أي ما يوفر 4000 مقعد إضافي يوميًا. في المتوسط، تم بيع حوالي 1500 من هذه المقاعد اليومية البالغ عددها 4000 فقط للركاب، ولذا فإننا نطلب من شركائنا من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر السفر لموسم الصيف للحد من التأثير على الركاب".

وتظهر أحدث الإحصاءات المتاحة أنه في عام 2018، كان العدد اليومي للمسافرين الذين يمرون عبر مطار هيثرو يقارب 220 ألف مسافر، مقسمين بين الركاب القادمين والمغادرين.