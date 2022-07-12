ناسا تكشف صورًا جديدة من تلسكوب ويب لمجرات وحاضنات مولد النجوم

(CNN) - حاضنة نجمية حيث تولد النجوم، والتفاعلات بين المجرات والمشهد الفريد لكوكب خارج المجموعة الشمسية ليست سوى بعض الصور الكونية الجديدة التي تمت مشاركتها يوم الثلاثاء.

بعد عقود من الانتظار، حان الوقت للعالم أخيرًا لرؤية الصور الأولى التي التقطتها أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق - تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

بدأ تطوير المرصد الفضائي الأول في العالم في عام 2004، وبعد سنوات من التأخير، تم إطلاق التلسكوب ومرآته الذهبية الضخمة أخيرًا في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

الصور تستحق الانتظار - وستغير إلى الأبد الطريقة التي نرى بها الكون.

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن واحدة من أولى صور ويب يوم الاثنين، وهي "أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن"، وفقًا لوكالة ناسا. ظهرت بقية الصور الملونة عالية الدقة لأول مرة يوم الثلاثاء.

هناك العديد من الأحداث التي تجري أثناء إصدار الصورة، الثلاثاء، وسيتم بثها جميعًا على الهواء مباشرة على موقع ناسا الإلكتروني.

بدأت الملاحظات الافتتاحية من قبل قيادة ناسا وفريق ويب، الثلاثاء، في الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، تلاها بث إطلاق صورة بدأ في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. وهناك مؤتمر صحفي في الساعة 12:30 ظهرًا. سيقدم تفاصيل حول الصور.

يمكن للمرصد الفضائي التحقيق في ألغاز الكون من خلال مراقبتها من خلال ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو غير مرئي للعين البشرية.

سينظر تليسكوب ويب في الأغلفة الجوية للكواكب الخارجية، والتي من المحتمل أن يكون بعضها صالحًا للسكن، ويمكن أن يكشف عن أدلة في البحث المستمر عن الحياة خارج الأرض.

سينظر التلسكوب أيضًا في كل مرحلة من مراحل التاريخ الكوني، بما في ذلك التوهجات الأولى بعد الانفجار العظيم الذي خلق كوننا وتشكيل المجرات والنجوم والكواكب التي تملأه اليوم.

الآن، ويب جاهز لمساعدتنا على فهم أصول الكون والبدء في الإجابة على الأسئلة الرئيسية حول وجودنا، مثل من أين أتينا وما إذا كنا وحدنا في الكون.

الصور الأولى

تُظهر الصورة الأولى، التي تم إصدارها يوم الاثنين، مجموعة ضخمة من مجموعات المجرات كعدسة مكبرة للأجسام الموجودة خلفها. هذا ما يسمى بعدسة الجاذبية، وقد أنشأ هذا أول منظر للمجال العميق لـ ويب يتضمن مجرات قديمة وخافتة بشكل لا يصدق.

Credit: NASA, ESA, CSA, and STScI via Getty Images

بعض هذه المجرات البعيدة وعناقيد النجوم لم يسبق رؤيتها من قبل. يظهر عنقود المجرات كما ظهر قبل 4.6 مليار سنة.

تتكون الصورة، التي التقطتها كاميرا ويب بالقرب من الأشعة تحت الحمراء، من صور تم التقاطها بأطوال موجية مختلفة من الضوء على مدار 12.5 ساعة جماعية. الملاحظات الميدانية العميقة هي ملاحظات مطولة لمناطق السماء التي يمكن أن تكشف عن أجسام خافتة.

دراسة ويب لكوكب الغازي العملاق WASP-96b هي أكثر الطيف تفصيلاً لكوكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن. يشمل الطيف أطوال موجية مختلفة من الضوء يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة حول الكوكب. اكتشف WASP-96b في عام 2014، ويقع على بعد 1150 سنة ضوئية من الأرض. تبلغ كتلته نصف كتلة المشتري ويكمل مدارًا حول نجمه كل 3.4 أيام.

Credit: NASA, ESA, CSA, and STScI via Getty Images

يشتمل طيف ويب على "التوقيع المميز للماء، جنبًا إلى جنب مع أدلة على السحب والضباب، في الغلاف الجوي المحيط بكوكب عملاق غازي ساخن منتفخ يدور حول نجم بعيد يشبه الشمس"، وفقًا لوكالة ناسا.

توضح الملاحظة "قدرة ويب غير المسبوقة على تحليل الغلاف الجوي على بعد مئات السنين الضوئية"، وفقًا لوكالة ناسا.

يقع السديم الدائري الجنوبي، المعروف أيضًا باسم "الانفجار الثماني"، على بُعد 2000 سنة ضوئية من الأرض. يتضمن هذا السديم الكوكبي الكبير سحابة غازية متوسعة حول نجم محتضر.

Credit: NASA, ESA, CSA, and STScI via Getty Images

ستكشف رؤية التلسكوب الفضائي لخماسية ستيفان الطريقة التي تتفاعل بها المجرات مع بعضها البعض. تم اكتشاف هذه المجموعة المجرية المدمجة لأول مرة في عام 1787، وتقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية في كوكبة بيغاسوس. ووفقًا لبيان ناسا، فإن أربع من المجرات الخمس في المجموعة "محبوسة في رقصة كونية من لقاءات متقاربة متكررة".

Credit: NASA, ESA, CSA, and STScI via Getty Images

يقع سديم كارينا على بعد 7600 سنة ضوئية، وهو عبارة عن حضانة نجمية، حيث تولد النجوم. إنها واحدة من أكبر السدم في السماء وألمعها، وهي موطن لكثير من النجوم أكبر بكثير من شمسنا.

الآن، تم الكشف عن "المنحدرات الكونية" في صورة ويب جديدة لا تصدق.

Credit: NASA, ESA, CSA, and STScI via Getty Images

تُظهر صورة ويب التي تشبه المناظر الطبيعية منطقة قريبة وشابة تتشكل فيها النجوم تسمى NGC 3324 في سديم كارينا.

تم اختيار الأهداف من قبل لجنة دولية، بما في ذلك أعضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور.

البعثة، التي كان من المتوقع أصلاً أن تستمر لمدة 10 سنوات، لديها قدرة وقود فائض كافية للعمل لمدة 20 عامًا، وفقًا لنائب مدير ناسا بام ميلروي.

ستكون هذه أول صورة من بين العديد من الصور التي ستأتي من ويب خلال العقدين المقبلين، والتي تعد بتغيير جذري في الطريقة التي نفهم بها الكون.