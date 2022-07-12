مصور يوثق لحظة بروز "شبح" عملاق بين سحب السعودية في الباحة

فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية

كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة

بالسعودية.. تعرف إلى الكنوز الخفية في رابع أكبر حيد مرجاني في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جميلة ومفاجئة ولحظة غير عادية".. بهذه الكلمات، يصف المصور السعودي، هاني الزهراني، ظاهرة "شبح الجبل" التي رصدها بعدسة كاميرته، أثناء تواجده على حافة قمم جبال السروات، في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

ولطالما تميز هذا المكان بضبابه الكثيف، الذي يعانق سفوح الجبال، ومناخه المعتدل، وطقسه الممطر.

Credit: Hani Alzahrani

وتُعد ظاهرة "Brocken Spectre"، أي "شبح الجبل"، عبارة عن توهج الألوان حول ظل الشخص الواقف في الجبل أثناء تكّون الضباب، أو على السحب المعاكسة لاتجاه الشمس، والتي تشكل هالة حول ظله.

وفي الواقع، لم يخطّط الزهراني لتصوير هذه المشاهد.

Credit: Hani Alzahrani

وأوضح المصور السعودي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية أن هذه الظاهرة "تُعتبر من الظواهر الطبيعية النادرة، التي لا ترتبط بفصل معين، ولكن قد تصادفها في حال وجودك بالموقع والتوقيت المناسب".

وتحدث هذه الظاهرة النادرة على سفوح الجبال الضبابية أو السحب الركامية.

ولاحظ المصور السعودي حجم ظله الكبير، حيث كان متوهجًا ومحاطًا بألوان قوس القزح، أثناء تواجده في نزهة لمشاهدة تصاعد السحب على قمم الجبال وقت شروق الشمس.

وقال الزهراني: "كانت لحظة رائعة دفعتني لالتقاط صورة لهذه الظاهرة".

وتتمثل أبرز التحديات التي واجهها المصور السعودي باستمرار الظاهرة لدقائق معدودة فقط قبل اختفائها.

وسُميت هذه الظاهرة بـ"شبح الجبل" لأنه عادة ما يكون ظل الشخص الواقف مثل الشبح الكبير، ما يعطي انطباعًا بوجود نوع من المخلوقات العملاقة لمن يشاهد هذا الظل.

ويستطيع "الشبح" أن يتحرك أحياناً بشكل مفاجئ بسبب تحرك طبقة السحب والضباب واختلاف كثافتها، على حد قول الزهراني.

Credit: Hani Alzahrani

ويتمنى المصور السعودي مشاهدة والتقاط المزيد من هذه اللحظات النادرة والخاصة في الطبيعة.

ما رأيك بجمال هذه الظاهرة؟