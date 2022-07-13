بينها مدينة عربية..الكشف عن أفضل المدن في العالم لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليس من السهل العثور على أفق مدينة يضم بركانًا خامدًا، وقلعًة شاهقة على قمة تل، بالإضافة إلى مجموعة من المباني التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن، إلا أن أفق إدنبرة المذهل يُعد من بين الأسباب التي تجعل العاصمة الاسكتلندية أفضل مدينة في العالم لعام 2022، وفقًا لتقييم مجموعة "Time Out" (تايم أوت) .

وفي كل عام، تطلب الشركة الإعلامية من حوالي 20 ألف شخص من سكان المدن في جميع أنحاء العالم، إلى جانب شبكة من المحررين العالميين، تحديد ما الذي يجعل مدينتهم رائعة من خلال دراسة استقصائية تُعرف باسم مؤشر "Time Out".

خلقت المطاعم والحانات الجديدة أجواءً مثيرة في مدينة مونتريال الكندية ., plain_text Credit: Rodrigo M. Nunes/Adobe Stock

وتستخدم "تايم أوت" البيانات الناتجة لتجميع تصنيفاتها العالمية للمدن.

أما اختيار إدنبرة التي احتلت صدارة القائمة لعام 2022، لم يقتصر على جمالها فحسب، إذ تشتهر المدينة أيضًا بمهرجاناتها الفنية الصاخبة، ومشهد عشاق الطعام المتزايد. وأشاد السكان المحليون الذين شملهم الاستطلاع بإمكانية المشي في المدينة، فضلاً عن ترحيبها بالزوار.

كوبنهاجن، الدنمارك, plain_text Credit: Scanrail/Adobe Stock

وبينما أشادت قائمة العام الماضي بالوجهات الأفضل خلال الجائحة، أكدت "تايم أوت" هذا العام على كل ما فقدناه خلال العامين الماضيين، إذ فحصت عن كثب المطاعم، والحانات، ومشهد الحياة الليلية، والمتاحف في كل مدينة.

وكان الهدف من الدراسة الاستقصائية إنتاج "قائمة السفر النهائية لعام 2022".

ويقول هوو أوليفر من "تايم أوت" لـCNN إن "جميع الوجهات تتفوق في العناصر التي تُلهم الناس للسفر وخوض تجارب جديدة".

المرونة والحفلات

شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية, plain_text Credit: Beatrice Preve/Adobe Stock

وتحتل مدينة شيكاغو الأمريكية المرتبة الثانية ضمن القائمة بعد إدنبرة، وقد أشيد بها كثيرًا لمشهدها الليلي الطويل بقدر ما أشيد بمرونتها في عصر الجائحة.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب مدينة ميديلين بكولومبيا، حيث تشتهر بالحياة الليلية، وفنادق البوتيك، والأطعمة الشهية.

تحتل مدينة ميديلين المرتبة الثالثة ضمن قائمة "تايم أوت"، وهي المدينة الوحيدة في كولومبيا التي تتمتع بنظام مترو ., plain_text Credit: alexander/Adobe Stock

وعلى ما يبدو كانت الأفضلية لاسكتلندا، حيث احتلت مدينة أخرى فيها، أي غلاسكو، المرتبة الرابعة ضمن القائمة، إذ أشادت "تايم أوت" بخيارات الطعام المتنوعة والأجواء الودية في المدينة.

وتُعتبر مبادرات الاستدامة والسلامة والنقل العام من العوامل المهمة أيضًا في التصنيف.

أثني على مدينة أمستردام الهولندية لإمكانية وصول راكبي الدراجات إليها، فضلاً عن الحياة الليلية فيها, plain_text Credit: Sergey Borisov/Adobe Stock

وأشارت "تايم أوت" إلى مبادرة ملهى ليلي في غلاسكو، يُعرف باسم "SWG3"، لتوليد الطاقة من خلال حرارة أجسام الراقصين، بينما أن أمستردام، التي تحتل المرتبة الخامسة ضمن القائمة، مُعترف فيها باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للدرّاجات في العالم.

تقول "تايم أوت" إن مراكش لديها "فرصة جديدة للحياة" في أعقاب الجائحة، مع وجود متاجر جديدة ومهرجان لسرد القصص يمنح الزوار المزيد من الأسباب للزيارة, plain_text Credit: Filippo Buraschi/Adobe Stock

وكان الهدف من تصنيف المدن لعام 2022 يتمثل في تسليط الضوء على "كل العناصر التي تجعل المدن ممتعة، وأماكن نابضة بالحياة تستحق الزيارة".

وفيما يلي، أفضل 10 مدن في العالم لعام 2022، بحسب تقييم "تايم أوت":