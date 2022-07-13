بينها مدينة عربية..الكشف عن أفضل المدن في العالم لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليس من السهل العثور على أفق مدينة يضم بركانًا خامدًا، وقلعًة شاهقة على قمة تل، بالإضافة إلى مجموعة من المباني التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن، إلا أن أفق إدنبرة المذهل يُعد من بين الأسباب التي تجعل العاصمة الاسكتلندية أفضل مدينة في العالم لعام 2022، وفقًا لتقييم مجموعة "Time Out" (تايم أوت) .
وفي كل عام، تطلب الشركة الإعلامية من حوالي 20 ألف شخص من سكان المدن في جميع أنحاء العالم، إلى جانب شبكة من المحررين العالميين، تحديد ما الذي يجعل مدينتهم رائعة من خلال دراسة استقصائية تُعرف باسم مؤشر "Time Out".
وتستخدم "تايم أوت" البيانات الناتجة لتجميع تصنيفاتها العالمية للمدن.
أما اختيار إدنبرة التي احتلت صدارة القائمة لعام 2022، لم يقتصر على جمالها فحسب، إذ تشتهر المدينة أيضًا بمهرجاناتها الفنية الصاخبة، ومشهد عشاق الطعام المتزايد. وأشاد السكان المحليون الذين شملهم الاستطلاع بإمكانية المشي في المدينة، فضلاً عن ترحيبها بالزوار.
وبينما أشادت قائمة العام الماضي بالوجهات الأفضل خلال الجائحة، أكدت "تايم أوت" هذا العام على كل ما فقدناه خلال العامين الماضيين، إذ فحصت عن كثب المطاعم، والحانات، ومشهد الحياة الليلية، والمتاحف في كل مدينة.
وكان الهدف من الدراسة الاستقصائية إنتاج "قائمة السفر النهائية لعام 2022".
ويقول هوو أوليفر من "تايم أوت" لـCNN إن "جميع الوجهات تتفوق في العناصر التي تُلهم الناس للسفر وخوض تجارب جديدة".
المرونة والحفلات
وتحتل مدينة شيكاغو الأمريكية المرتبة الثانية ضمن القائمة بعد إدنبرة، وقد أشيد بها كثيرًا لمشهدها الليلي الطويل بقدر ما أشيد بمرونتها في عصر الجائحة.
أما المركز الثالث، فكان من نصيب مدينة ميديلين بكولومبيا، حيث تشتهر بالحياة الليلية، وفنادق البوتيك، والأطعمة الشهية.
وعلى ما يبدو كانت الأفضلية لاسكتلندا، حيث احتلت مدينة أخرى فيها، أي غلاسكو، المرتبة الرابعة ضمن القائمة، إذ أشادت "تايم أوت" بخيارات الطعام المتنوعة والأجواء الودية في المدينة.
وتُعتبر مبادرات الاستدامة والسلامة والنقل العام من العوامل المهمة أيضًا في التصنيف.
وأشارت "تايم أوت" إلى مبادرة ملهى ليلي في غلاسكو، يُعرف باسم "SWG3"، لتوليد الطاقة من خلال حرارة أجسام الراقصين، بينما أن أمستردام، التي تحتل المرتبة الخامسة ضمن القائمة، مُعترف فيها باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للدرّاجات في العالم.
وكان الهدف من تصنيف المدن لعام 2022 يتمثل في تسليط الضوء على "كل العناصر التي تجعل المدن ممتعة، وأماكن نابضة بالحياة تستحق الزيارة".
وفيما يلي، أفضل 10 مدن في العالم لعام 2022، بحسب تقييم "تايم أوت":
- إدنبرة، اسكتلندا
- شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية
- ميديلين، كولومبيا
- غلاسكو، اسكتلندا
- أمستردام، هولندا
- براغ، جمهورية التشيك
- مراكش، المغرب
- برلين، ألمانيا
- مونتريال، كندا
- كوبنهاغن، الدنمارك