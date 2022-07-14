مصور يلتقط مشهدًا لماضي دبي وحاضرها من الأفق في إطار واحد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يزور بعض الأشخاص برواز دبي الشهير للاستمتاع بمناظر تعكس ماضي المدينة وحاضرها، ينجح صانع المحتوى الفلبيني، أنجيلو سانتوس، في العثور على مكان آخر بإطلالة شبيهة وربما لم تسمع عنه سابقًا.

وعلى سطح أحد فنادق مدينة دبي، وتحديدًا في منطقة ديرة، اندهش صانع المحتوى الفلبيني، أنجيلو سانتوس، من مشهد مهيب يعكس أفق مدينة دبي القديمة والحديثة، ولكن في إطار واحد.

وبذلك، قرّر أن يوثق هذا الجمال عبر عدسة كاميرته.

Credit: Angelo Santos

وقال سانتوس، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "رصد صورة تعكس التباين بين دبي القديمة والحديثة هو أمر رائع.. تروي قصة ماضي المدينة وتراثها، وفي الوقت ذاته، ما أصبحت عليه على مر السنين".

Credit: Angelo Santos

ورغم بساطة الصورة التي التقطها بكاميرا هاتف ذكي محمول، إلا أن سانتوس نجح في إعادة سرد القصص وإثارة اهتمام متابعيه.

ويعتبر صانع المحتوى الفلبيني أن أفق دبي لا مثيل له في الواقع، وأنه بمثابة انعكاس لتقدم المدينة، حيث تحولت أحلامها وخططها إلى إنجازات.

Credit: Angelo Santos

ومن خلال عثور سانتوس على مشهد يعبر عن ماضي مدينة دبي وحاضرها في إطار واحد، استطاع أن ينقل قصة قوية رغم بساطتها.

Credit: Angelo Santos

ولطالما كان هدف سانتوس الرئيسي، منذ أن بدأ التدوين عن السفر قبل 15 عامًا، يتمثل بتوثيق المواقع التي يزورها، وتخليد اللحظات التي يستمتع بها.

Credit: Angelo Santos

وتمكن صانع المحتوى الفلبيني من تعريف جميع متابعيه على أجمل المواقع السياحية التي قام بزيارتها من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

Credit: Angelo Santos

فما رأيك بسحر مدينة دبي من الأفق؟