مسكن للعطلات في الجيزة يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.. ما سره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الصور ومقاطع الفيديو لمسكن يقع بمدينة الجيزة في مصر، وبمجرد رفع الستارة عن النافذة في هذا الاستوديو، فإنها تكشف عن إطلالة خلابة على أهرامات الجيزة الثلاثة، بينها أحد عجائب الدنيا السبع القديمة.

ويوفر هذا الاستوديو، الذي يقع داخل مبنى سكني في حي محلي يُسمى "نزلة السمّان"، فرصة الانغماس في إطلالة على المعلم الأثري الشهير من أي مكان داخله، أو أثناء الاسترخاء في حوض الجاكوزي.

Credit: Courtesy of Xuru Stays

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول مينا حلمي، رئيس شركة إدارة الممتلكات "Xuru Stays"، التي تتيح هذا الاستوديو للتأجير عبر منصة "Airbnb"، إن السر في انجذاب الزوار والسياح إلى هذا المسكن يعود إلى أنه الوحيد في الجيزة الذي يتمتع بإطلالة بانورامية شاملة على الأهرامات، بينما يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بحوض الجاكوزي الدافئ.

ويرى حلمي أن مدوني رحلات السفر كان لهم الدور الأكبر في انتشار هذا الاستوديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أكسبه الكثير من الاهتمام.

Credit: Courtesy of Xuru Stays

ورغم شهرة المسكن عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الضيوف يجدون المكان في الواقع أفضل مما هو عليه في الصور بفضل الإطلالة الفريدة على الأهرامات خاصة خلال وقتي الشروق والغروب.

وإلى جانب إطلالته الجذابة وحوض الجاكوزي حيث يمكن للضيوف الاسترخاء في الماء الدافئ بعد يوم طويل من المشي في شوارع الجيزة المزدحمة، يتمتع المسكن بميزة إضافية أخرى، إذ يبعد مدة 5 دقائق سيرًا على الأقدام من بوابة مدخل الأهرامات.

ويحكي مدون رحلات السفر الأرجنتيتني سيباستيان كلوسويت عن تجربة الإقامة في هذا الاستوديو أثناء زيارته الأخيرة إلى القاهرة.

وبصفته مدونًا في مجال السفر، فإن موقع "انستغرام" يُعد مصدر إلهام كلوسويت الرئيسي، لذلك بحث عبر منصة الصور للعثور على مكان مثالي للإقامة، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

وتمكن رفيق رحلته، ديفيد نيكولاس، من العثور على هذا الاستوديو عبر منصة "Airbnb"، باستخدام بعض المرشحات ذات الصلة لتسهيل عملية البحث.

ويتذكر كلوسويت تجربته في هذا الاستوديو قائلاً إنه تفاجأ عندما وصل مع صديقه إلى الموقع.

ورغم أن الشارع، حيث يقع المسكن، كان بجوار الأهرامات بالفعل كما ذكر عبر "Airbnb"، إلا أنه لم يخل من ضوضاء الازدحام من عربات التوك توك المسرعة، على حد وصف كلوسويت.

وسرعان ما تحول هذا الانطباع الأول بعدم التواجد في المكان المناسب إلى شعور غريب وكأنه في منزله، إذ يتذكر كلوسويت كيف كان الجميع لطفاء معه.

وفيما يتعلق بالاستوديو نفسه، كانت التجربة "مذهلة للغاية"، حسبما ذكره كلوسويت.

ويتذكر كلوسويت قائلًا: "بمجرد أن فتح مضيفنا الباب لنا، بدا الأمر كما لو أننا انتقلنا إلى كوكب آخر، وجذب المنظر انتباهنا على الفور، كنا أمام الأهرامات مباشرة وكان غروب الشمس مذهلاً".

ويتابع: "بعكس الواقع في الخارج، كان مكانًا هادئًا نظيفًا وكان مضيفنا متعاونًا للغاية فيما يتعلق باحتياجاتنا، وكانت حوض الجاكوزي ميزة إضافية للاستمتاع بغروب الشمس مع واحدة من أكثر المناظر الملحمية التي شاهدتها على الإطلاق".

وفي المساء، تمكن كلوسويت أيضًا من الاستمتاع ببعض عروض الصوت والضوء التي أعطت منظورًا مختلفًا تمامًا للأهرامات.

وعبر حسابه على "انستغرام"، حرص كلوسويت على مشاركة هذا المنظر مع متابعيه، إذ قام بعضهم بحجز المكان لقضاء العطلة.

ومن وجهة نظر كلوسويت، يُعد هذا المسكن واحدًا من أفضل أماكن الإقامة المتوفرة عبر "Airbnb" على الإطلاق.