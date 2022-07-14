اكتشف أجمل مكان للغوص مع الدلافين في البحر الأحمر بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب في تنظيف أسنانك؟ لا داعي لحجز موعد مع طبيب الأسنان بينما تستطيع تنظيفها مجانًا، والاستمتاع بتجربة غوص فريدة من نوعها في مصر.

وبدورها، وثقت الغواصة الألمانية، أميرة باهر، مقطع فيديو على "انستغرام" أثناء تواجدها في الجانب الشرقي من موقع الغوص "الفانوس" بمدينة الغردقة، وتجربة تنظيفها لأسنانها بمساعدة أحد الأسماك، التي تُعرف باسم "Labroides dimidiatus".

وتشغل الأسماك ما يُعرف بـ"محطات التنظيف"، وبمجرد اقتراب الزوار منها، ترحب الأسماك بهم من خلال أداء حركات راقصة.

وعند الغوص مع السياح، تحرص باهر على تعريفهم على أنواع مختلفة من الكائنات البحرية. وغالبًا ما تكون الأسماك المنظفة للأسنان من بين أهم هذه الأنواع.

ويتفاجأ الكثير من السياح عند مشاهدتهم للأسماك، إذ بمجرد ما أن تفتح فمك، تأتي السمكة حتى تقوم بمهمتها على أكمل وجه.

ويتواجد هذا النوع من الأسماك في أماكن مختلفة من حول العالم، أبرزها إندونيسيا، وتايلاند، وغيرها.

وفي حال كنت لا تتجرأ على خوض تجربة مماثلة، ربما ستكون مهتمًا في معرفة أحد مواقع الغوص المفضلة لدى الغواصة الألمانية.

وتعتبر الغواصة أن شعاب ألفينستون في البحر الأحمر من بين أكثر وجهات الغوص إثارة في العالم، بالإضافة إلى المواقع المذهلة لحطام السفن في مصر.

وقالت الغواصة الألمانية، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "الغوص حياة بالنسبة لي.. لا يمكنك مقارنة الشعور بالحرية تحت الماء بأي شيء آخر في العالم".