عمره تجاوز الـ100 عام.. فندق تاريخي بأمريكا يواكب العصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان فندق The Hermitage، وقت افتتاحه عام 2010، ثالث ناطحة سحاب في مدينة ناشفيل الأمريكية، وأول فندق بالمدينة بلغت كلفة بنائه مليون دولار. وقد واجه صعوبات على مدى قرن ونيف من الزمن في عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية المتحوّلة باستمرار.

وقد خضع الفندق الكبير لعملية تحول خاصة به في الآونة الأخيرة.

وكشف للتو عن إعادة التصميم والترميم اللذين خضع لهما الفندق لسنوات عدة، مع تجديد مذهل للبهو الرئيسي، وقاعة الاحتفالات، و122 غرفة وجناحًا.

حصل فندق The Hermitage في مدينة ناشفيل على مظهر جديد ومشرق., plain_text Credit: Alyssa Rosenheck

وحصلت ردهة Beaux Arts المذهلة، التي صمّمها في الأصل جيمس كاربنتر، المهندس المعماري من ولاية تينيسي، على مظهر جديد كليًا من توقيع استوديو التصميم ForrestPerkins.

وقال المصمم توبي بيشوب لـCNN: "كنا بحاجة إلى تغيير مفهوم الناس حول كيف يبدو الفندق التاريخي".

وأشار بيشوب إلى أنّ الإطار الغني المخطّط باللونين الأحمر والذهبي السابق يمثل نهجًا أكثر تقليدية، في حين أن المساحة الجديدة "نظيفة ومشرقة، ومزوّدة بأثاث أكثر حداثة ضمن التصميم المعماري الرائع للردهة".

الجناح الرئاسي الفاخر الجديد, plain_text Credit: Alyssa Rosenheck

واستخدمت تدرجات اللونين الأزرق والفضي الخفيفة في التنجيد والسجاد، بينما تم تجديد أعمال الصب والجبس الأصلية مزخرفة بألوان أكثر إشراقًا وبرودة، مستوحاة من أعمدة الرخام الأصلية.

ونتج عن ذلك تحولًا كبيرًا في الانطباع الأول عن المساحة، وفي الوقت ذاته موازنة دقيقة مع ما كانت عليه تاريخيًا، حسب ما ذكر بيشوب.

كما أعادت شركة ForrestPerkins تصميم غرف وأجنحة الفندق بألوان هادئة مماثلة.

تم ترميم أعمال الجبس الزخرفية والرخام بعناية., plain_text Credit: Alyssa Rosenheck

وكان لفندق The Hermitage، الذي كُرّس معلمًا تاريخيًا وطنيًا عام 2020، دورًا في معركة 1920، للتصديق على التعديل التاسع عشر الذي يعترف بحق المرأة بالتصويت.

وقال مالكا الفندق روبرت ومولي هاردي، في بيان: "تتطور ناشفيل بأساليب مثيرة، ومن المهم أن نواكب العصر ونواصل ما دأتب عليه الفندق لتوفير تجربة فاخرة حقيقية لضيوفنا".

أضافت شركة التصميم ForrestPerkins رسمة لطائر وحيد إلى جدارية سقف على شرفة الفندق أثناء إعادة تصميم سابقة., plain_text Credit: Alyssa Rosenheck

وافتتح الشيف جان-جورج فونجريختن الحائز على نجمة ميشلان، مطعمين جديدين في وقت سابق من هذا العام، وهما مطعم Drusie & Darr الأمريكي الجديد، ومقهى The Pink Hermit الذي يعمل طوال اليوم.

قبل إعادة تصميمه مؤخرًا، كان البهو في فندق The Hermitage يضم ألوانًا تقليديًة أكثر., plain_text Credit: Courtesy The Hermitage Hotel

وصممت أيضًا غرفة جديدة للسيدات تتميز بالرخام الوردي المتنوع والتجهيزات الوردية.

أما كلفة الإقامة بإحدى غرف الفندق صيفًا فتبدأ بـ449 دولاراً.

وتتماشى خطوة الفندق المتميز نحو التحديث مع مشروع آخر في المدينة، إذ تم الإعلان عن خطة تحسين وتوسيع بقيمة 1.4 مليار دولار لمطار ناشفيل الدولي في يونيو/ حزيران الماضي.