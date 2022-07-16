دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- جهّز بطاقتك الائتمانية ومنصات الحجز المفضلة لديك، إذ كشفت مجلة "تايم" الأمريكية عن قائمتها لأفضل 50 وجهة في العالم لعام 2022.

وجمعت المجلة قائمتها بالتعاون مع شبكتها الدولية من المراسلين والمساهمين، وقالت في بيان إنها تركز على الوجهات التي تقدم "تجارب جديدة ومثيرة".

تعد طرق الحرير التاريخية في أوزبكستان، التي تمر عبر مدينة سمرقند، والمعروفة بمقبرة "شاه زنده"، إحدى توصيات مجلة تايم لعام 2022., plain_text Credit: Adobe Stock

وتشمل الوجهات الخمسين كلاً من المواقع الشهيرة الكلاسيكية، بالإضافة إلى المواقع الأقل شهرة، لكن ما يجمع بينها هو الازدهار والنمو والتغيير"، وفق ما جاء في بيان تايم.

وورد في البيان أن هذه الوجهات "ترسم طريقًا نحو الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في الاستدامة".

الشرق الأوسط

تحظى قطر وعاصمتها الدوحة باهتمام الجميع هذا العام، بسبب استضافتها لكأس العالم 2022 في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في حين أن أماكن المغامرات الناشئة في إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة حجزت مكانًا لها ضمن القائمة.

أمريكا الشمالية

تشيد مجلة "تايم" بمدينة بورتلاند لبنيتها التحتية المحسنة، بما في ذلك جسر المشاة المقاوم للزلازل والتجديدات الرئيسية التي تحدث في مطار بورتلاند الدولي, plain_text Credit: Adobe Stock

وفي الولايات المتحدة، توصي مجلة "تايم" بمراكز الساحل الغربي العصرية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، وسان فرانسيسكو، ومدينة ميامي الساحلية الرائعة في ولاية فلوريدا، و"مدينة العودة" ديترويت، في ولاية ميشيغان.

كما حصلت وجهة التزلج الشتوية بارك سيتي بولاية يوتا على إشادة.

يكشف مركز Ilulissat Icefjord الذي افتتح حديثًا في مدينة إيلوليسات عن تاريخ الغطاء الجليدي في جرينلاند ويستكشف آثار تغير المناخ ., plain_text Credit: Adobe Stock

وفي كندا، تعد تورنتو عاصمة أونتاريو، ومدينة ركوب الأمواج الصغيرة توفينو بمقاطعة كولومبيا البريطانية، بين الوجهات المختارة على القائمة، في الشمال مرة أخرى، تفتح مدينة إيلوليسات، في البر الرئيسي لغرينلاند على خليج ديسكو، "غراند كانيون الدائرة القطبية الشمالية".

أمريكا الجنوبية

تشتهر مقاطعة سالتا الواقعة شمال غرب الأرجنتين بـ "المناظر الطبيعية الخلابة" و "النبيذ الحائز على جوائز"، حسب ما ذكرته مجلة "تايم", plain_text Credit: Adobe Stock

جذبت مدينة سالتا، الواقعة شمال غرب الأرجنتين الجبلي، وقرية إل تشالتين، في حديقة لوس غلاسياريس الوطنية في البلاد، انتباه مجلة "تايم" هذا العام.

وتعتبر جزيرة الفصح في تشيلي ، المعروفة باسم جزيرة القيامة، وجزر غالاباغوس في الإكوادور بين العجائب البركانية التي أدرجت على القائمة.

وتعد المدن الكبرى الصاخبة مثل بوغوتا، عاصمة كولومبيا، وساو باولو في البرازيل، بين الأماكن التي أصت بها مجلة "تايم" الحضرية.

أوروبا

في بريطانيا، حصل السحر الريفي لمقاطعة ديفون الإنجليزية، وبلدة بورتري في جزيرة سكاي الاسكتلندية على علامات ممتازة هذا العام.

وضمت القائمة مدن أوروبا الغربية مرسيليا بفرنسا، وكوبنهاغن بالدنمارك، وسكيلفتيا بالسويد، وفالنسيا بإسبانيا.

كذلك، حصلت كل من منطقة كالابريا الإيطالية، ومدينة سالونيك اليونانية القديمة، ومنطقة ألينتيخو البرتغالية، وأرخبيل ماديرا على هذا الامتياز.

وأدرجت على القائمة أيضًا الروعة التاريخية للعاصمة التركية إسطنبول بالإضافة إلى منتجع Dolni Morava الصغير للتزلج التشيكي، ومدينة كاوناس المحصنة في ليتوانيا.

أفريقيا

وتعد العاصمة الكينية نيروبي، والعاصمة الرواندية كيغالي من اختيارات "التايم" الحضرية في إفريقيا.

ويُنصح أيضًا بجنوب إفريقيا، المعروفة بمصانع النبيذ، وحديقة زامبيزي الوطنية السفلى.

وتعد حديقة هوانج الوطنية في زيمبابوي الوجهة الأخيرة المختارة من القارة السمراء.

آسيا والمحيط الهادئ

وصفتها مجلة تايم بأنها "أذكى مدينة" ، تشتهر سيول ببراعتها التكنولوجية وأفقها المستقبلي ., plain_text Credit: Adobe Stock

ومن بين التوصيات الآسيوية، ولاية كيرالا وأحمد أباد الهندية، وجزر سيتوشي وكيوشو اليابانية، وعاصمة كوريا الجنوبية سيول، وكذلك مقاطعة بالي الإندونيسية، وجزيرة بوراكاي الواقعة بوسط الفلبين.

مدينة فريمانتل الساحلية الهادئة في أستراليا هي مكان رائع لتناول الطعام في الهواء الطلق., plain_text Credit: Adobe Stock

يحصل كل من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، ومدينة فريمانتل الساحلية على مكان لهما على القائمة، وكذلك مدينة كوينزتاون النيوزيلندية، وهي مركز لرياضات المغامرة في الجزيرة الجنوبية.

ويعد ممر بوتان العابر لبوتان وطرق الحرير التاريخية في أوزبكستان من الأماكن الأقل زيارة ضمن اختيارات هذا العام.

حتى الآن هي حكرا على أصحاب الملايين، لكن محطة الفضاء الدولية هذا العام رحّبت بالسياح., plain_text Credit: dima_zel/iStockphoto/Getty Images

وبالنسبة للمسافرين الأكثر جرأة، تشمل اختيارات "تايم" لعام 2022 أيضًا المنطقة القطبية، ومحطة الفضاء الدولية، التي دخلت ضمن معايير القائمة من خلال تواجدها في مدار أرضي منخفض.