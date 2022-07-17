"أكبر" شجرة بالعالم من حيث الحجم تثير الدهشة.. ما سرها؟

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نشر الأحد ، 17 يوليو / تموز 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يميل مدون السفر الأمريكي، جوش ماكنير، إلى مشاركة جميع الأماكن الجميلة عبر قناته على "يوتيوب"، استطاع أن يجذب انتباه متابعيه عند زيارة شجرة "جنرال شيرمان" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وإذا كنت تعتقد أنها شجرة عادية، فأنت مخطئ حتمًا.

وتُعتبر شجرة "جنرال شيرمان" أكبر شجرة في العالم من حيث الحجم، بحسب ما ذكره موقع خدمة المنتزهات الوطنية في أمريكا.

وبينما يبلغ ارتفاعها حوالي 275 قدمًا، يصل قطر الشجرة إلى أكثر من 36 قدمًا عند القاعدة.

وكانت الشجرة بمثابة معلم أراد ماكنير زيارته، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كانت المرة الأولى التي رأيتها فيها.. أمر لا يصدق.. إنها ضخمة حقًا".

وتقع شجرة "جنرال شيرمان" بمنتزه في حديقة سيكويا الوطنية بالولايات المتحدة، ويمكن الوصول إليها عبر مسار مشي لمسافة ميل واحد ذهابًا وإيابًا.

وفي الواقع، لا تستطيع لمس الشجرة بسبب وجود سياج حولها، ولكن يمكنك حتمًا التجول في المساحة التي تحيط بها.

وأوضح ماكنير أن تصوير شجرة بهذا الحجم يتطلب عدسة فائقة الاتساع حتى تحصل على زاوية أكبر.

وتُعد حديقة سيكويا الوطنية مكانًا رائعًا للزيارة والاستكشاف، مع وجود الكثير من مسارات المشي لمسافات طويلة، والشلالات، ومناطق الجذب الطبيعية الأخرى.

وغالبًا ما يُلهم مقطع الفيديو الناس لزيارة الشجرة، حيث لم يسمع الكثيرون عنها من قبل.

وتُعد هذه الشجرة إحدى العناصر الفريدة لاستكشافها في الحديقة الوطنية، بحسب ما أوضحه ماكنير.

هل تفكر بزيارتها؟