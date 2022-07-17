سمكة قرش سترحب بك بـ"ابتسامتها العريضة" في فلوريدا..ما قصتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يعتقد العديد من الأشخاص أن أسماك القرش عبارة عن كائنات بحرية شرسة، يوثق المصور الأمريكي، غريغ تاليريكو، نوعًا آخرًا من أسماك القرش، والتي قد تغير رأيك فيها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويُعد القرش الليموني من أسماك القرش الاجتماعية للغاية.

وأوضح المصور ومرشد الغوص الأمريكي أن هذه الأسماك تفعل كل شيء في مجموعات منذ ولادتها في غابات المانغروف.

وبعيدًا عن كونها اجتماعية، ستلاحظ أن أحد الأسماك التي صورها تاليريكو، وتُعرف باسم "Snooty"، تبدو مبتسمة.

وقال المصور الأمريكي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لا أحد متأكد تمامًا من كيفية حدوث ذلك، لكن فكها وأسنانها يبرزان على عكس أنواع القرش الليموني الأخرى".

ورُصد مقطع الفيديو في بلدة جوبيتر، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبينما يعتقد بعض الأشخاص أنه عيب وراثي، يعتقد آخرون أنها إصابة قديمة تسبب بها أحد الصيادين.

وفي الحالتين، يجعلها هذا الفك البارز تبدو وكأنها تبتسم، ما يناسب شخصيتها لأنها ودودة للغاية مع الغواصين.

وبسبب مشاهدتها للغواصين آلاف المرات، غالبًا ما تشعر سمكة القرش بالراحة عند التواجد من حولهم.

ولكن، لا تزال أسماك القرش بمثابة حيوانات برية، وتحتاج أن تتم معاملتها باحترام.

وقال تاليريكو: "أعتقد أن جميع أسماك القرش آمنة للسباحة معها طالما أنك تحترمها، وتتبع بعض القواعد البسيطة، وتدرك أنك في بيئتها".

ولذلك، من المهم أن تكون قادرًا على قراءة أسماك القرش ومراقبة سلوكها، حيث يصبح الأمر أكثر سهولة عند قضاء المزيد من الوقت معها.

وحصدت أحد مشاهد تاليريكو على أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصور الأمريكي: "يتفق غالبية الأشخاص من حول أنحاء العالم على أن سمكة القرش بحاجة لزيارة طبيب الأسنان".

ويُذكر أن تاليركو يمارس الغوص منذ حوالي 4 أعوام، ما يُعتبر بمثابة أمر جديد له نسبيًا مقارنة بالأشخاص الذين يغوص معهم.

وزار تاليريكو العديد من المناطق النائية من حول العالم للغوص مع أسماك القرش، ولكنه يفضل جنوب فلوريدا بشكل أساسي لاحتضانها جميع أنواع الغوص.

ويصف المصور الأمريكي حبه للغوص بأنه شغف وهدف، إذ يقوم بجميع أنواع الغوص في مواقع الشعاب المرجانية وحطام السفن، وحتى الغوص مع أسماك القرش.