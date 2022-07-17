إماراتي يصادف نمرًا "وجهًا لوجه" في الهند ويوثق اللحظة بكاميرته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ما هو شعورك إذا واجهت نمرًا في الغابة؟ سيكون الأمر مخيفًا حتمًا بالنسبة لك للوهلة الأولى، لكنه لم يكن كذلك للمغامر الإماراتي، خليفة المزروعي.
وسنحت الفرصة للمغامر الإماراتي بلقاء أحد النمور وجهًا لوجه، أثناء زيارته الأخيرة إلى الهند.
وفي بعض الأحيان، كانت النمور قريبة من السيارة، بمسافة تتراوح بين 3 و4 أمتار تقريبًا.
وكانت صوره قد حازت على إعجاب العديد من الأشخاص، علمًا أن بعضهم تمنى لقاء النمر في يوم من الأيام بسبب جماله الساحر والخلًاب.
وبالطبع، لم يكن العثور على هذه النمور أمرًا سهلًا بالنسبة للمزروعي.
ومن بين أصعب التحديات التي واجهها المغامر الإماراتي، البحث عن مكان تواجدها، لأنها عادة ما تختفي لعدة أيام.
وبالطبع، لا تخل تجربة التصوير من أي مخاطر، فكان من المهم اتباع القوانين بحذافيرها.
ويعتبر المزروعي أن النمور ليست خطرة إذا كنت تريد مقارنتها مع الفيلة والدببة.
وتُعتبر الهند من بين الدول التي تهتم في الحياة البرية بشكل عام، ولديها قوانين صارمة للحفاظ عليها.
وتحتضن البلاد العديد من الحيوانات المهدّدة بالانقراض، خاصة أنها توفر كل تحتاج إليه لتصوير الحياة البرية بشكل آمن.
وأوضح المزروعي أنه من المهم جدًا الحفاظ على الحياة البرية، وخصوصًا أن انقراض الحيوانات بمثابة أمر لا يمكن تعويضه.
ما رأيك بهذه الصور؟