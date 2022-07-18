دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد نادر وفريد من نوعه، يكمن لقاء أسطوري بين مياه نهر النيل العذبة وأمواج البحر الأبيض المتوسط المتلاطمة، أين تقع نقطة اللقاء؟

وكعادته، يجوب المصور المصري ومدون رحلات السفر أحمد البدوي أنحاء منطقة المحروسة في مصر لاستكشاف جمال مواقعها وإبراز خباياها على طريقته الخاصة.

ومن خلال الإستعانة بكاميرا درون، تمكنّ البدوي من التقاط صورة لآخر نقطة لنهر النيل في أفريقيا حيث يلتقي بالبحر المتوسط في مصر.

وقال البدوي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إلى أنها فرصة كان يجب استغلالها خصوصًا أنها لقطة لم توثقها كثيرًا عدسات الكاميرا.

مشهد جوي من منطقة اللسان بمدينة رأس البر حيث يلتقي نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط, plain_text Credit: Ahmed Elbadawy

وأوضح البدوي أن هذه النقطة تقع بمحافظة دمياط، وتحديدًا بمنطقة "اللسان" في مدينة رأس البر.

وتتألف منطقة اللسان من "ممشى سياحي"، وتُعد وجهة محلية شهيرة للمصطافين ومحبي التنزه لمشاهدة منظر غروب الشمس"، وفقًا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

ووصف المصور المصري المشهد بـ"الأسطوري"، حيث يلتقي نهر النيل بمياهه العذبة مع البحر الأبيض المتوسط بمياهه المالحة بلا أي تداخل.