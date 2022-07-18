دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما تعتقد أنك ستتناول طبقًا عاديًا من شرائح اللحم، يفاجئك مطعم "Rhain" بتجربة فريدة من نوعها.

وبعد انتقاء قطع اللحم وطريقة طبخها، سواء ناضجة أم محتفظة بعُصارتها، يتم تغليفها بورق الذهب من عيار 24 قيراطًا.

ويقدم أشخاص بهيئة "جنود" يلبسون الثياب العسكرية ويحملون الأسلحة المزيفة شريحة اللحم من نوع "الواغيو" الأسترالي، المغلفة بالذهب، في صندوق فاخر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وإذا ظننت أن العرض قد انتهى، فأنت مخطئ، إذ يقوم أحد العاملين في المطعم بتقطيع شرائح اللحم على المائدة، والتي يصل سعرها إلى ما يقرب من 250 دولارًا. ويحرص بدوره على غرز السكين في إحدى الشرائح، وتقديمها للزبون بأسلوب مغري وشهي.

وقال رئيس الطهاة، أنس شوباني، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ينبهر العديد من الأشخاص عند مشاهدة العرض التقديمي لشريحة اللحم المغطاة بالذهب، خاصة مع دخول الجنود بملابسهم العسكرية على وقع الموسيقى الدرامية".

هل تودون زيارة هذا المطعم بعرضه المميز في دبي؟