عمرها 100 مليون عام..اكتشاف آثار أقدام لديناصورات بمطعم في الصين

"أقرب شيء لدينا إلى تنين حقيقي".. باحثون في أستراليا يكتشفون جمجمة لنوع جديد من الديناصورات المجنحة

تأكيد اكتشاف أكبر ديناصور في أستراليا وواحدًا من الأكبر في العالم

اكتشاف حفريات ديناصور عاش قبل 140 مليون عام في الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُثر على آثار أقدام لديناصورات يعود تاريخها إلى 100 مليون عام في جنوب غرب الصين، بعد أن رُصدت، بمحض الصدفة، بفناء مطعمٍ من قبل أحد الزبائن أثناء تناوله الطعام في الهواء الطلق.

ومن جانبه، أوضح عالم الحفريات والأستاذ المساعد في جامعة الصين لعلوم الأرض، ليدا شينغ، أن العديد من الحفر الحجرية في المطعم الواقعة بمدينة ليشان في مقاطعة سيتشوان، احتوت على آثار أقدام لإثنين من سحليات الأرجل أو "الصوروبودا"، أي نوع من الديناصورات عاش خلال العصر الطباشيري المبكر.

وأكد فريق شينغ الاكتشاف، السبت، باستخدام ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد.

وكانت سحليات الأرجل، المعروفة بأعناقها الطويلة وذيولها، تُعد من أكبر الحيوانات التي مشت على الأرض على الإطلاق.

ويمكن أن ينمو هذا النوع من الديناصورات حتى طول ثلاث حافلات مدرسية مجتمعة، كما أن حجمها كان ثقيلًا للغاية، لدرجة أن الأرض كانت تهتز أثناء سيرها.

وأشار شينغ إلى أن الديناصورين اللذين خلّفا آثار الأقدام هذه، ربما بلغ طول جسمهما حوالي 8 أمتار.

آثار أقدام تعود لاثنين من سحليات الأرجل، اكتشفت في مدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان في الصين, plain_text Credit: Courtesy Lida Xing

ورغم من اكتشاف العديد من أحافير الديناصورات التي تعود إلى العصر الجوراسي في مقاطعة سيتشوان، إلا أن عدد أقل بكثير من الحفريات كانت تعود إلى العصر الطباشيري.

ولفت شينغ إلى أن العصر الطباشيري يعد الفترة التي "ازدهرت خلالها الديناصورات حقًا"، مضيفًا أن "هذا الاكتشاف يشبه في الواقع أحجية الصور المقطوعة، تضيف قطعة من الأدلة إلى العصر الطباشيري لسيشوان وتنوع الديناصورات".

وكان التطور السريع للصين خلال العقود الأخيرة سببًا في جعل دراسة الحياة القديمة من خلال سجلات الحفريات، مهمة أكثر صعوبة، وفقًا لما ذكره شينغ.

وأضاف: "من النادر العثور على الحفريات في المدينة، لأن المباني تغطّيها".

ويهدف فريق شينغ إلى زيارة مواقع الاكتشافات المحتملة في غضون 48 ساعة من تلقي بلاغ، خوفا من "تعرضها للدمار بسبب أعمال البناء في غضون أيام".

وقبل أن يتحول إلى مطعم، كان موقع الاكتشاف يستخدم كمزرعة للدواجن، حيث كانت آثار أقدام الديناصورات مدفونة بطبقات من الأوساخ والرمل - مما يحميها من التآكل والأضرار الناجمة عن عوامل الطقس.

زار ليدا شينغ وفريقه الموقع بعد تلقي بلاغ عن وجود آثار أقدام محتملة لديناصورات من أحد المطاعم., plain_text Credit: Courtesy Lida Xing

وقد أزيلت تلك الأوساخ فقط منذ حوالي عام، أي وقت افتتاح المطعم.

ولفت شينغ إلى أن مالك المطعم أحب المظهر الطبيعي للحجر غير المستوي، لذلك تركه دون مساس بدلاً من تسويته بالأسمنت.

وقال شينغ إنه نتيجة لذلك،"تمت حماية آثار الأقدام هذه بشكل جيد".

وأضاف: "عندما ذهبنا إلى هناك، وجدنا أن آثار الأقدام كانت عميقة جدًا وواضحة تمامًا، لكن لم يفكر أحد فيها (هذا الاحتمال)."

وقام صاحب المطعم بتسييج الموقع لمنع الناس من المرور فوق الحفر، وقد يبني سقيفة لحماية آثار الأقدام بشكل أكبر، حسبما ذكره شينغ، مضيفًا أنها كانت علامة مرحب بها تدل على اهتمام علمي أكبر بين الجمهور.

وأوضح شينغ قائلًا: "لو كان ذلك قبل 10 أعوام، لما تلقيت صوراً لـ (أحافير أو آثار أقدام) ديناصور مشتبه به".

وتابع: "أما الآن، أحصل على عدد لا بأس به (من الصور) من قبل المواطنين العاديين، وأتفقّد العديد من آثار أقدام الديناصورات تلك كل عام".