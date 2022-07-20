هندية توثق لحظات "ثمينة" مع فيل مرح..كيف تفاعل معها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بسبب حبها الشديد واهتمامها الخاص بالفيلة، زارت الهندية كيلتي شاه حديقة باتارا في تايلاند، حيث استطاعت من خلالها أن تتعرّف أكثر على هذه الحيوانات الجميلة.

وفي الواقع، لم تكن زيارة شاه، مجرد زيارة عادية. وحظيت بدورها بفرصة مداعبة فيل صغير كان يقضي الوقت مع والدته عند دخولها إلى الحديقة.

وبداية، قامت شاه بإطعام الفيل الأم بعضًا من قصب السكر.

وعندما جاءها الفيل الصغير للعب معها، شعرت شاه بسعادة غامرة ليس لها مثيل في حياتها.

وقالت أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "أنا مهووسة بالفيلة منذ فترة مراهقتي.. ستجد الفيلة مرسومة على جميع أغراضي تقريبًا.. حتى على فستان خطوبتي".

ونشرت شاه مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، يعكس العلاقة المرحة والعفوية التي جمعتها بالفيل الصغير.

وفي مشهد مرح، يلقي الفيل الصغير نفسه في أحضان شاه، حتى يداعب وجهها بخرطومه. وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت شاه: "كان حب نقي..أسعد ذكرى في حياتي.. يمكنني قضاء حياتي كلها في اللعب والعناية بالفيلة".

واليوم، تسعى شاه إلى استكشاف المزيد من المواقع والثقافات من حول العالم. وأصبح السفر بمثابة شغف لها، وخصوصأ بعد زيارتها إلى جبال الهيمالايا.