مغامر يقفز من "أعلى" تل رملي بالبحرين ويحذر من خوض هذه التجربة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "قد تؤدي المشاركة في هذا النشاط إلى إصابتك أنت أو الآخرين".. عبارة تحذيرية تُستخدم عادة لمقاطع الفيديوهات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعكس أفعالًا خطرة يمكن أن تؤدي إلى إصابات بليغة.

ويستخدم المغامر البحريني، أحمد الأنصاري، هذه العبارة في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تيك توك"، بينما كان يقفز من أعلى تل رملي.

وإذا كنت من متابعي الأنصاري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فستعلم حتمًا أنه محب للمغامرات بطبيعته، وخوض تجارب جديدة.

وتتميز منطقة البسيتين في البحرين باحتضانها بحرًا مفتوحًا ونظيفًا.

ويوجد أيضًا عددًا من التلال التي يمكن ركوبها والاستمتاع بأجواء المنطقة.

وقبل أن يقفز الأنصاري من قمة إحدى التلال الرملية، ستجد ذرات من الرمال تتساقط إلى أسفل التل، ما يعكس ارتفاعه الذي يتراوح بين 6 و8 أمتار.

وأوضح المغامر البحريني لموقع CNN بالعربية أنه لا يوجد أي معايير سلامة يمكن اتخاذها في الإعتبار لأنه لا ينصح بالقفز من تلال رملية كهذه.

وينصح الأنصاري بزيارة البسيتين في جميع الفترات خلال النهار، وتحديدًا في فترة العصر أو ليلًا للاستمتاع بتأمل النجوم.

وقال المغامر البحريني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "الرمل لا يؤلم كثيرًا، ولكن يمكن أن تقع على وجهك إذا لم تكن متوازنًا".

وأوضح الأنصاري أنه رغم الشعور بالمتعة عند خوص تجارب مثل هذه، إلا أن الخوف يسيطر على الموقف في غالبية الأحيان.

ويخطط المغامر البحريني لخوض المزيد من المغامرات و تعلّم أشياء جديدة منها.