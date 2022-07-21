بسكون تام.. طائر مموه على جذع خشبي "يثير الإعجاب"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في سكون تام، يقف طائر "البوتو الشائع" بمنقاره للأعلى على جذع خشبي مموه تمامًا، إلى درجة أنه سيصعب على من يراه التفريق بينه وبين الجذع للحظات معدودة.

ويتكاثر هذا النوع من الطيور في المناطق الإستوائية بأمريكا الوسطى والجنوبية.

وبحسب ما أوضحه موقع جامعة UWI، يمكن العثور على طائر "البوتو الشائع" في مختلف المواقع، من جنوب غرب كوستاريكا إلى شمال الأرجنتين وشمال أوروغواي.

Credit: Takaaki Nagashima

ويعتبر "البوتو الشائع" من بين الكائنات الليلية التي تتغذى على الحشرات.

Credit: Takaaki Nagashima

وفي الواقع، لا يتحرك هذا النوع من الطيور خلال النهار، لأنه يقضي غالبية وقته نائمًا.

ويُعد ذلك من بين أحد الأسباب التي جعلت رصد "البوتو الشائع" سهلًا بالنسبة للمصور الياباني، تاكاكي ناجاشيما، وخصوصًا أن هذه الطيور تبقى ثابتة في محافظة بونتاريناس، كوستاريكا.

Credit: Takaaki Nagashima

وقال ناجاشيما أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يذكرني المظهر البدائي لوجه البوتو الشائع بالعصر القديم، عندما كانت تعيش الديناصورات، ما لفت انتباهي حقًا".

ويتمتع هذا النوع من الطيور بمهارات تمويه ممتازة لحماية نفسه من الأعداء أثناء النوم، كما لو أنه يبدو جزءًا من جذع شجرة ميتة.

Credit: Takaaki Nagashima

ويميل طائر البوتو الشائع إلى بناء عشه في مواقع مغلقة، ومرتفعة عن الأرض، وبعيدة عن بعضها البعض بمسافة 500 متر.

ويتناوب الوالدان على رعاية البيض خلال أوقات مختلفة في اليوم، بحسب ما أوضحه موقع جامعة UWI.

ويأمل المصور الياباني أن يتعرّف الناس أكثر على طائر "البوتو الشائع"، الذي يبدو وكأنه من الرسوم المتحركة، لكنه في الواقع بمثابة صياد ماهر جدًا.

وحازت هذه الصور على إعجاب العديد من متابعي ناجاشيما، الذي يزيد عددهم عن 6 آلاف شخص عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

Credit: Takaaki Nagashima

ويميل ناجاشيما إلى رصد الطيور على أنواعها في الوقت الحالي، وخصوصًا طيور الجنة في بابوا غينيا الجديدة.