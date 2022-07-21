دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالبًا ما يسخر مدمنو الأدرينالين من رياضة المشي لمسافات طويلة على اعتبار أنها أقل خطورة بطريقة أو بأخرى، من التجارب الجبلية الأخرى مثل التسلق أو التزلج.

لكن وفق ما تُظهره هذه المسارات الصعبة، فإن وضع قدم أمام الأخرى، ليس دومًا بخيارٍ سهل.

وللقيام بهذه الرحلات الشهيرة، ستحتاج إلى أكثر من مجرد جرعة كبيرة من اليقظة.

وتتّسم المسارات التالية بالخطورة كما أنه موصى بارتيادها من قبل ممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة. أي أولئك المزوّدين بالمعدات المناسبة، ولديهم القدرة واللياقة البدنية التي تساعدهم على تخطي المواقف الصعبة والقدرة على التخطيط للأسوأ تبعًا لذلك.

سواء كنت ترغب بتجربة منطقة "ليك ديستريكت" الجبلية غربي إنكلترا، أو تسلّق "أخطر ارتفاع في العالم" في مناطق الصين الريفية، فإن هذه القائمة تقدم لك 10 من أكثر مسارات المشي تحديًا حول العالم.

Striding Edge، ليك ديستريكت، إنجلترا

Striding Edge ،ليك ديستريكت، إنجلترا, plain_text Credit: Jenny/Adobe Stock

Striding Edge، عبارة عن سلسلة من التلال الجبلية حادة الحواف، التي بتسلّقها تصل إلى قمة جبل هيلڤيلين، وهي ثالث أعلى قمة في حديقة ليك ديستريكت الوطنية.

وسيحتاج ممارسو رياضة المشي لمسافات طويلة إلى التمتع بلياقات بدنية عالية المستوى للتسلق والوصول إلى القمة، ومعرفة كيفية التنقل بشكل صحيح وسط السحب.

وفي يوم صاف، تكون المناظر مثيرة، وتمتد على طول الطريق وصولًا إلى اسكتلندا.

"المتاهة"، منتزه كانيونلاندز الوطني، ولاية يوتا الأمريكية

المتاهة، متنزه كانيونلاندز الوطني، ولاية يوتا، الولايات المتحدة, plain_text Credit: picturist/iStockphoto/Getty Images

ويقع هذا المسار في أقصى جزء من منتزه كانيونلاندز الوطني، ويتضمن أخاديد عميقة، حيث سقوط الصخور والفيضانات المفاجئة أمرًا شائعًا، ويصعب التزوّد بالمياه من الينابيع النادرة في المنطقة.

ويطلب حراس المنتزه من جميع الزوار مشاركتهم مسارات رحلاتهم والبقاء على اتصال قدر المستطاع.

جبل هوا، الصين

جبل هوا, plain_text Credit: Maciej Bledowski/iStock Editorial/Getty Images

غالبًا ما يُوصف هذا المسار الملحمي وصولًا إلى القمة الجنوبية لجبل هوا، بأنّه أخطر المسارات الجبلية في العالم.

وللوصول إلى القمة، التي يبلغ ارتفاعها 7070 قدمًا، يحتاج ممارسو المشي الطويل إلى تسلّق درجات غير مستوية وسلسلة من السلالم قبل أن يربطوا أنفسهم بسلسلة حديدية باستخدام أداة تثبيت لاجتياز "الممر الخشبي" الضيق والشهير.

Giro del Sorapiss، إيطاليا

Giro del Sorapiss، إيطاليا , plain_text Credit: gljivec/Adobe Stock

يقع مسار Giro del Sorapiss في جبال الدولوميت بإقليم ترينتينو ألتو أديجيه، شمالي إيطاليا، ويتّجه صعودًا نحو الجبال على امتداد الصخور الصخرية.

وسيحتاج ممارسو المشي لمسافات طويلة إلى أحزمة تثبيت، بالإضافة إلى خوذة، ودليل مثالي يمكنه توفير المعدات المطلوبة، وإرشادهم نحو الطريق التي تمرّ عبر منطقة التسلّق الصخري فيراتا.

"دراكنزبرج غراند ترافيرس"، جنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو

دراكنزبرج جراند ترافيرس"، جنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو" , plain_text Credit: Dom Barnardt/Adobe Stock

ويمتد المسار الملحمي لـ230 كيلومترًا، ويمكن أن يستغرق عبوره نحو أسبوعين. وتبدأ هذه الرحلة بتسلق مجموعة من السلالم المتسلسلة إلى دراكنزبرغ، أعلى سلسلة جبال في أفريقيا الجنوبية، قبل التوجه عبر الحدود المحاذية لمملكة ليسوتو، ثم العودة بنهاية المطاف إلى جنوب أفريقيا.

كاسكيد سادل، نيوزيلندا

كاسكيد سادل، نيوزيلندا, plain_text Credit: Ondrej/Adobe Stock

ويقع مسار كاسكيد سادل في قلب حديقة Mount Aspiring الوطنية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، ويستغرق إنجازه يومين.

مسار كالالاو، هاواي

مسار كالالاو، هاواي, plain_text Credit: Fominayaphoto/Adobe Stock

ولا يعد مسار كالالاو، الذي يبلغ طوله 22 ميلاً والمحاذي لساحل نا بالي في جزيرة كاواي، أخطر نزهة في هاواي فحسب، بل أحد أكثر الرحلات المميتة في الولايات المتحدة بأكملها.

ودرب الغابة هذا مواز للساحل، وفي أسفله تتكسّر أمواج المحيط الهادئ الغاضبة.

جبل هويانا بيشتو، بيرو

جبل هويانا بيشتو، بيرو, plain_text Credit: yuriz/iStockphoto/Getty Images

أي شخص شاهد صورة ماتشو بيتشو المشهورة في بيرو، ربما لحظ أيضًا جبل هواينا بيتشو، الذي نقع عليه في عدد لا يحصى من منشورات "إنستغرام"، وهو القمة الشاهقة التي تقع خلف مدينة الإنكا المفقودة الشهيرة.

ويتطلب الوصول إلى قمته، تسلق الجزء الذي يطلق عليه اسم "سلالم الموت"، المؤلف من درجات تعود لـ500 عام، وتطل على واد سحيق.

مسار كوكودا، بابوا غينيا الجديدة

مسار كوكودا، بابوا غينيا الجديدة, plain_text Credit: Andrew Peacock/Stone RF/Getty Images

وعلى بعد 96 كيلومترًا، يرسم مسار كوكودا طريقًا من خارج العاصمة البابوية بورت مورسبي مباشرةً حتى قرية كوكودا، عبر سلسلة أوين ستانلي.

وتُعتبر منطقة معزولة، حيث تستغرق الرحلة نحو أسبوعين لإكمالها، وذلك بسبب الفيضانات والسيول الهائجة، والظروف التي يمكن أن تجعل المسار زلقًا بشكل غادر.

دايكريتو ترافيرس، اليابان

دايكريتو ترافيرس، اليابان, plain_text Credit: takenobu/iStockphoto/Getty Images

وتغطي رحلة مسار دايكريتو ترافيرس اليابانية أقل من ميلين، لكن يمكن أن تستغرق ساعات لإكمالها، ومن الأفضل القيام بها كجزء من رحلة أطول بصحبة مرشد.

وتُستخدم في هذا المسار السلاسل والسلالم، لتعبر سلسلة من التلال ذات الحواف الحادة من الجانبين الممتدة لأكثر من مائة متر.