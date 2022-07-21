دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالبًا ما يسخر مدمنو الأدرينالين من رياضة المشي لمسافات طويلة على اعتبار أنها أقل خطورة بطريقة أو بأخرى، من التجارب الجبلية الأخرى مثل التسلق أو التزلج.
لكن وفق ما تُظهره هذه المسارات الصعبة، فإن وضع قدم أمام الأخرى، ليس دومًا بخيارٍ سهل.
وللقيام بهذه الرحلات الشهيرة، ستحتاج إلى أكثر من مجرد جرعة كبيرة من اليقظة.
وتتّسم المسارات التالية بالخطورة كما أنه موصى بارتيادها من قبل ممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة. أي أولئك المزوّدين بالمعدات المناسبة، ولديهم القدرة واللياقة البدنية التي تساعدهم على تخطي المواقف الصعبة والقدرة على التخطيط للأسوأ تبعًا لذلك.
سواء كنت ترغب بتجربة منطقة "ليك ديستريكت" الجبلية غربي إنكلترا، أو تسلّق "أخطر ارتفاع في العالم" في مناطق الصين الريفية، فإن هذه القائمة تقدم لك 10 من أكثر مسارات المشي تحديًا حول العالم.
Striding Edge، ليك ديستريكت، إنجلترا
Striding Edge، عبارة عن سلسلة من التلال الجبلية حادة الحواف، التي بتسلّقها تصل إلى قمة جبل هيلڤيلين، وهي ثالث أعلى قمة في حديقة ليك ديستريكت الوطنية.
وسيحتاج ممارسو رياضة المشي لمسافات طويلة إلى التمتع بلياقات بدنية عالية المستوى للتسلق والوصول إلى القمة، ومعرفة كيفية التنقل بشكل صحيح وسط السحب.
وفي يوم صاف، تكون المناظر مثيرة، وتمتد على طول الطريق وصولًا إلى اسكتلندا.
"المتاهة"، منتزه كانيونلاندز الوطني، ولاية يوتا الأمريكية
ويقع هذا المسار في أقصى جزء من منتزه كانيونلاندز الوطني، ويتضمن أخاديد عميقة، حيث سقوط الصخور والفيضانات المفاجئة أمرًا شائعًا، ويصعب التزوّد بالمياه من الينابيع النادرة في المنطقة.
ويطلب حراس المنتزه من جميع الزوار مشاركتهم مسارات رحلاتهم والبقاء على اتصال قدر المستطاع.
جبل هوا، الصين
غالبًا ما يُوصف هذا المسار الملحمي وصولًا إلى القمة الجنوبية لجبل هوا، بأنّه أخطر المسارات الجبلية في العالم.
وللوصول إلى القمة، التي يبلغ ارتفاعها 7070 قدمًا، يحتاج ممارسو المشي الطويل إلى تسلّق درجات غير مستوية وسلسلة من السلالم قبل أن يربطوا أنفسهم بسلسلة حديدية باستخدام أداة تثبيت لاجتياز "الممر الخشبي" الضيق والشهير.
Giro del Sorapiss، إيطاليا
يقع مسار Giro del Sorapiss في جبال الدولوميت بإقليم ترينتينو ألتو أديجيه، شمالي إيطاليا، ويتّجه صعودًا نحو الجبال على امتداد الصخور الصخرية.
وسيحتاج ممارسو المشي لمسافات طويلة إلى أحزمة تثبيت، بالإضافة إلى خوذة، ودليل مثالي يمكنه توفير المعدات المطلوبة، وإرشادهم نحو الطريق التي تمرّ عبر منطقة التسلّق الصخري فيراتا.
"دراكنزبرج غراند ترافيرس"، جنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو
ويمتد المسار الملحمي لـ230 كيلومترًا، ويمكن أن يستغرق عبوره نحو أسبوعين. وتبدأ هذه الرحلة بتسلق مجموعة من السلالم المتسلسلة إلى دراكنزبرغ، أعلى سلسلة جبال في أفريقيا الجنوبية، قبل التوجه عبر الحدود المحاذية لمملكة ليسوتو، ثم العودة بنهاية المطاف إلى جنوب أفريقيا.
كاسكيد سادل، نيوزيلندا
ويقع مسار كاسكيد سادل في قلب حديقة Mount Aspiring الوطنية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، ويستغرق إنجازه يومين.
مسار كالالاو، هاواي
ولا يعد مسار كالالاو، الذي يبلغ طوله 22 ميلاً والمحاذي لساحل نا بالي في جزيرة كاواي، أخطر نزهة في هاواي فحسب، بل أحد أكثر الرحلات المميتة في الولايات المتحدة بأكملها.
ودرب الغابة هذا مواز للساحل، وفي أسفله تتكسّر أمواج المحيط الهادئ الغاضبة.
جبل هويانا بيشتو، بيرو
أي شخص شاهد صورة ماتشو بيتشو المشهورة في بيرو، ربما لحظ أيضًا جبل هواينا بيتشو، الذي نقع عليه في عدد لا يحصى من منشورات "إنستغرام"، وهو القمة الشاهقة التي تقع خلف مدينة الإنكا المفقودة الشهيرة.
ويتطلب الوصول إلى قمته، تسلق الجزء الذي يطلق عليه اسم "سلالم الموت"، المؤلف من درجات تعود لـ500 عام، وتطل على واد سحيق.
مسار كوكودا، بابوا غينيا الجديدة
وعلى بعد 96 كيلومترًا، يرسم مسار كوكودا طريقًا من خارج العاصمة البابوية بورت مورسبي مباشرةً حتى قرية كوكودا، عبر سلسلة أوين ستانلي.
وتُعتبر منطقة معزولة، حيث تستغرق الرحلة نحو أسبوعين لإكمالها، وذلك بسبب الفيضانات والسيول الهائجة، والظروف التي يمكن أن تجعل المسار زلقًا بشكل غادر.
دايكريتو ترافيرس، اليابان
وتغطي رحلة مسار دايكريتو ترافيرس اليابانية أقل من ميلين، لكن يمكن أن تستغرق ساعات لإكمالها، ومن الأفضل القيام بها كجزء من رحلة أطول بصحبة مرشد.
وتُستخدم في هذا المسار السلاسل والسلالم، لتعبر سلسلة من التلال ذات الحواف الحادة من الجانبين الممتدة لأكثر من مائة متر.