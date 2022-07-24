"واحة غنّاء" بالسعودية.. إليك ما ستحتاجه عند التخييم بمدينة العُلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع وجود العديد من المناطق والمدن التي تتميز بسحر خاص وفريد من نوعه في المملكة العربية السعودية، ربما تسأل نفسك من أين يجب أن تبدأ رحلتك؟

وتُعد الرحلات البرية أفضل طريقة للتعرّف على وجهتك، بحسب ما أوضحه موقع "اكتشف العُلا" الإلكتروني.

وهذا ما فعله بالضبط مشاري فهد البركاتي، وهو سعودي محب للمغامرة، أثناء زيارته لمدينة العُلا.

وقضى البركاتي 6 أيام في العلا، متمنيًا ألا تكون زيارته الأخيرة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتُعتبر مدينة العُلا واحة غنّاء ترحّب بزوارها على مدار العام، وتتميّز بكونها غنية بالثقافة، والتاريخ، والجمال الطبيعي، وغيرها، وذلك بحسب ما ذكره موقع "اكتشف العُلا".

وحرص المغامر السعودي على البحث على الإنترنت أولًا لمعرفة أبرز المواقع السياحية التي يجب زيارتها، ومن بينها جبل الفيل، ومدائن صالح، وجبل القوس، والبلدة القديمة، والعديد من المعالم السياحية الأخرى.

ووصف البركاتي تجربة التخييم في العُلا بكونها جميلة جدًا، ناصحًا متابعيه حتمًا بزيارتها خلال فصل الشتاء.

ويقدم موقع "اكتشف العُلا" بعض النصائح التي ستفيدك على الطريق.. ما أبرزها؟