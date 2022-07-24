صور توثّق وهمًا بصريًا لـ"شمس كاذبة" تثير الحيرة في النرويج.. ما سرها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وثّق المصور النرويجي سفين نوردرم، مجموعة من الصور الفوتوغرافية لظاهرة طبيعية مذهلة، تحدث عادة في فصل الشتاء، عندما تكون الشمس منخفضة في الأفق.

واندهش متابعو نوردرم من وهم بصري غير عادي، استمر لفترة زمنية تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

النرويج
Credit: Svein Nordrum

ما سرها؟

وتنتمي ظاهرة Sun Dog، أي الشمس الكاذبة، إلى عائلة الهالات الناتجة عن انكسار ضوء الشمس بواسطة بلورات الجليد في الغلاف الجوي.

وأوضح موقع خدمة الطقس الوطنية بأمريكا أن الشمس الكاذبة تظهر عادة كبقع ضوئية ملونة تبعد 22 درجة من على يسار الشمس، أو يمينها، أو الجانبين معًا.

النرويج
Credit: Svein Nordrum

وتكون الشمس الكاذبة أو الوهمية عادة على الارتفاع ذاته فوق خط الأفق، مثل الشمس.

وتتراوح الألوان بين الأحمر، اللون الأقرب للشمس، واللون الأزرق خارج الهالة الضوئية.

ولاحظ نوردرم هذه الظاهرة فيما كان يمارس هواية التزلج في النرويج، وسرعان ما قرّر رصدها بعدسة كاميرته، التي صدف أنها بحوزته.

النرويج
Credit: Svein Nordrum

وبالطبع، لم يستطع المصور النرويجي أن يُحضّر نفسه لرصد هذه اللقطات، لأنه لا يمكن توقع موعد حدوث الظاهرة أساسًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها نوردرم ظاهرة الشمس الكاذبة، إذ سبق أن قام بتصويرها 4 أو 5 مرات.

ورغم اختلاف شدّتها في كل مرة، إلا أنها "تجربة من عالم آخر"، بحسب ما أوضح المصور النرويجي.

النرويج
Credit: Svein Nordrum

وحازت هذه الصور على إعجاب العديد من الأشخاص، عبر حساب نوردرم على موقع "إنستغرام".

ولخص المصور النرويجي ردّ الفعل بكلمة واحدة، أي "الذهول".

النرويج
Credit: Svein Nordrum

ويُذكر أن نوردرم يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 20 عامًا، ويميل إلى تصوير كل ما يقع عليه نظره من الهندسة المعمارية إلى المناظر الطبيعية.

ويطمح أيضًا إلى تخصيص المزيد من وقت فراغه لتصوير أعمال فوتوغرافية مميزة.

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