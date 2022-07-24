لقاء "نادر".. سمكة قرش تسبح بين قدمي غواص بمشهد "مثير للإعجاب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "بمجرد اكتشافك لمملكة الماء.. من الصعب جدًا ألا تقع في حبها"، هذا ما قاله الغواص البريطاني، تشاد سيندن، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وتتواجد الكثير من أماكن الغوص التي يعتبرها سيندن مميزة، ومن بينها مواقع في جزر المالديف، ومصر، وجزر فيجي، والفلبين.

ويرى سيندن أن جزيرة إلوثيرا من أفضل مواقع الغوص في جزر البهاما تحديدًا.

وبدوره، يوثق الغواص البريطاني تجربة زيارتها، في مقطع فيديو يعكس مواجهته العفوية مع صغار أسماك القرش.

وإذا كنت تعتقد أنها خطرة، فإن سيندن يعتبرها من بين الكائنات البحرية "اللطيفة".

ويُعرف هذا النوع من صغار أسماك القرش باسم "Nurse shark"، أي سمكة القرش الحاضنة، حيث يصل طولها إلى 10 أقدام.

وفي مقطع الفيديو أعلاه، ستلاحظ أن سمكة القرش كانت تسبح بين قدمي سيندن، دون أن تشكل أي تهديد على حياته.

وأوضح الغواص البريطاني أن أسماك القرش لا يمكن أن تعض طالما لم يتم استفزازها، مثل أي كائن آخر.

وتتناول هذه الأسماك عادة الجمبري والسبيط، وأحيانًا المرجان والطحالب.

ونشر سيندن مقطع الفيديو، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، حتى يستطيع مشاركة هذا اللقاء المحظوظ مع أشخاص آخرين، وإظهار مدى روعة أسماك القرش الصغيرة وغير المؤذية للناس.

وقال سيندن إنها "مثل جميع الحيوانات خلال فترة طفولتها، إذ تُعتبر فضولية بشأن محيطها.. من حسن حظي أن سمكة القرش الصغيرة هذه لم تكن خجولة كما هو الحال عادة".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، الذين تمنوا السباحة أيضًا مع صغار أسماك القرش.

ورغم أن سيندن يشاهد أسماك القرش البالغة على أساس منتظم، إلا أن اللقاء بسمكة القرش الصغير كان "نادرًا"، حيث بقيت بجواره لفترة طويلة.

ويخطط سيندن أن يواصل الغوص وتعريف الأشخاص بأسماك القرش، من خلال تجارب مختلفة تحت الماء، آملًا أن يزيد الوعي بهذه المخلوقات الجميلة، والتي يُساء فهمها أحيانًا، ما يجعلها بحاجة إلى حمايتنا.