مشهد خيالي في السعودية.. كاميرا ترصد صخرة ارتفاعها 200 متر حجبت أشعة الشمس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعرف ما معنى الحَجَبة؟ إنها بكل بساطة الصخرة الكبيرة التي تحجب أشعة الشمس، أو الجزء العلوي من الجبل الذي يحجب أشعة الشمس بشكل مميز عن باقي الجبال.

وربما لم تسمع عن مصطلح الحَجَبة سابقًا، ولم تشاهد شكلها من قبل أيضًا.

السعودية
Credit: Fahad Al-Shanbari

ولذلك، يوثق السعودي، فهد الشنبري، مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تعكس جمالها الساحر على خلفية ضوء الشمس الساطع.

وتُعرف باسم حَجَبة سهل، وتتواجد في جنوب منطقة الشفا، بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وتُعتبر من الحجاب التي يمكن أن تتميز بشكلها الجميل عن باقي الجبال بمجرد الوصول إلى موقعها.

السعودية
Credit: Fahad Al-Shanbari

وبداية، كان يحاول المصور السعودي أن يركز على مساحة الضوء الساطع من أشعة الشمس خلف الحجبة والعتمة الشديدة الناتجة من ظل الحجبة.

وحاول بدوره أيضًا أن يركز على عنصر التحجيم، أي الحجم الكبير للحجبة وحجم الشخص الذي يقف أمامها.

وهناك عدة أوقات يمكن تصوير الحجبة فيها.

وعلى سبيل المثال، يمكن رصدها وقت شروق الشمس وغروبها للإستفادة من أشعة الشمس والظلال الناتجة عنها.

ومن الممكن أيضًا رصد الحَجَبة، على ارتفاع 200 متر، خلال وقت تشكل الضباب المنخفضة، حيث تبرز بشكل مميز وجميل.

وفي هذه الصور، كان الشنبري حريصًا على التواجد في موقع التصوير قبل شروق الشمس، حتى يحصل على هذه النتيجة.

السعودية
Credit: Fahad Al-Shanbari

وبالطبع، كانت هناك محاولات سابقة لتصوير هذه الحَجَبة تحديدًا، ولكن لم تساعده الأحوال الجوية حينها في الحصول على النتيجة المطلوبة.

السعودية
Credit: Fahad Al-Shanbari

ولاقت الصور انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إعجاب العديد من الأشخاص بالمعلومات التي قدمها المصور السعودي.

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