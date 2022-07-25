دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يفقد بعض المصورين أحيانًا طائرات الدرون (طائرات بدون طيار) الخاصة بهم عند تحليقها في أماكن يصعب الوصول إليها، وربما تتحطم في نهاية المطاف، أو حتى تذوب.. وهذا ما حصل تحديدًا مع المصوّر الفوتوغرافي، بيورن شتاينبيك، في آيسلندا.

ووثّق شتاينبيك مشاهد مذهلة لبركان بفضل تحليق طائرته فوق أنهار متدفقة من الحمم المتوهّجة، حتى وصل أخيرًا فوق فوهة البركان، حيث انقطع إرسال الفيديو بنهاية مذهلة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وهذه ليست المرة الأولى التي تذوب فيها طائرة الدرون الخاصة بالمصور الآيسلندي، إذ سبق أن فقد ثلاث طائرات في أحداث متفرقة.

ويحرص المصور الآيسلندي على تقديم مشاهد قريبة جدًا من فوهات البراكين، وسط تطاير الحمم المشتعلة.

وعندما تبحث عن حساب المصور الآيسلندي عبر موقع "إنستغرام"، ستلاحظ أنه يميل إلى رصد ما لا تراه العين عادة.

وعلى سبيل المثال، كان يستخدم طائرة الدرون الخاصة به لرصد سفن الصيد في شمال المحيط الأطلسي.

لكنّك ستلاحظ أيضًا أن غالبية أعماله، توثّق البراكين النشطة في آيسلندا، من زوايا مختلفة.

وحصدت مقاطع الفيديو الخاصة بشتاينبيك على آلاف المشاهدات، وإعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعمل شتاينبيك في مجال التصوير الفوتوغرافي منذ 4 أعوام، لكنه تمرّس في المجال الإبداعي طوال حياته.

ويطمح إلى مواصلة الاستكشاف والطيران فوق أماكن لم يستكشفها العديد من الأشخاص، ورصد مواقف غير عادية.