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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هل تصدّق أنّ التشكيلات الهندسية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في منطقة عسير، تُعتبر ظاهرة طبيعية بحتة، لا تدخّل فيها ليد البشر؟

وبينما كان المصور الفوتوغرافي، عبدالعزيز القحطاني، يزور جبل مشرف في السعودية، لفتت انتباهه مجموعة من الأعمدة البازلتية، التي سارع لالتقاطها بعدسة كاميرته.

Credit: Abdulaziz Al-Qahtany

وتُعد هذه إحدى الظواهر الطبيعية العديدة التي تتميز بها منطقة عسير في السعودية.

وتشكلت الأعمدة البازلتية في أعقاب ثوران البراكين، حيث بردت حممها، وانكمشت، وتشقّقت متّخذة أشكالًا هندسية بأضلاع خماسية، وسداسية، وسباعية.

وهذا ما كشفه المرشد السياحي المرخّص ومرشد المشي لمسافة طويلة في الطبيعة، فهد آل مقبل، لموقع CNN بالعربية.

Credit: Abdulaziz Al-Qahtany

وتختلف ألوان الأعمدة وفقًا للعناصر المعدنية والكيميائية الموجودة فيها، ويغلب عليها اللون الأسود، ومنها ما يميل إلى اللون الرمادي والبني المائل للحمرة.

Credit: Abdulaziz Al-Qahtany

وتتميز الأعمدة البازلتية بأشكالها التي دفعت القحطاني إلى التردّد عليها مرّات عدّة.

وبين التحديات التي واجهها المصور السعودي عدم جهوزيته لجهة اللباس والحذاء، علمًا أنّ الأحجار في قمة جبل مشرف حادة جدًا، ومن المهم توخّي الحذر منها.

وبدوره، كان يحاول التركيز على الأشكال الأفقية والعمودية، وبعض الرسوم القديمة التي خلّفها رعاة الأغنام.

ولم يتوقع القحطاني أن تلفت صوره انتباه العديد من الأشخاص، حيث لاقت رواجًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

Credit: Abdulaziz Al-Qahtany

وتحتضن منطقة عسير أكثر من موقع لهذه الأعمدة، بحسب ما أوضحه آل مقبل، ويُعد أشهرها جبل مشرف في محافظة الحرجة، وكذلك وادي العسران، والمنطقة الساحلية الواقعة بين القحمة والبرك.

وتنتشر هذه الظاهرة في عدد من بقاع العالم، مثل بوابة العمالقة على ساحل أيرلندا، ومنتزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة، كما تتواجد أيضًا في تركيا وأيسلندا.