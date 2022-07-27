دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجلس المصورون عادة لساعات طويلة لإلتقاط صورة مثالية واحدة، ولكن يجب أن يكونوا أيضًا جاهزين لرصد أي لقطة مباغتة قد تختفي خلال ثوانٍ معدودة.

وهذا ما حصل بالضبط مع الثنائي، تشارلز فان ستادن وسيرينا نيغرو، أثناء تواجدهما في فيلا ونزل "Mhondoro Safari"، بجنوب أفريقيا.

وعندما تختبئ نمور "الليوبارد"، تُصبح مهمة العثور عليها أكثر صعوبة.

ليس ذلك فحسب، وإنما تتميز أيضًا بكونها تمتلك قدرات تمويه مذهلة.

وكان المصور الفوتوغرافي، من جنوب أفريقيا، لديه حوالي 4 ثوانٍ فقط لإلتقاط صورة نمر "الليوبارد" قبل اختفائه.

وقال فان ستادن، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية إنه "مجرد حيوان مفترس مثالي في رأيي.. من الصعب في الواقع شرح ذلك بالكلمات"، موضحًا أن نمور "الليوبارد" ليست خطرة على البشر.

وإذا كان بعض الأشخاص يقفون وحدهم في منطقة برية ليلاً، فهذه قد تكون مشكلة، لكن لا تزال نمور "الليوبارد" تُفضّل أن تتجنب البشر.

ويحرص ثنائي التصوير على التعامل مع هذه الحيوانات باحترام.

وفي حال كان الثنائي يجلسان بمركبة السفاري، فإنهما يحرصان على الوقوف بعيدًا للتأكد ما إذا كان الحيوان مرتاحًا بوجودهما.

وإذا لم يكن نمر "الليوبارد" راضيًا بوجود أي أحد قريب منه، فإنه يختفي خلال 4 ثوانٍ فقط.

ويُذكر أن الثنائي يملكان شركة سفاري خاصة بهما، تُعرف باسم "Everseen Africa".

ويحرصان بدورهما على إرشاد وتوجيه الضيوف بشكل عام في جميع أنحاء أفريقيا.

ويمارس الثنائي التصوير منذ حوالي 5 سنوات بدوام كامل، إذ أوضحا: "نحن نحب الطبيعة ونريد أن نظهرها للعالم قدر المستطاع وهذا هو هدف شركتنا أيضًا.. نحاول إظهار الجمال الذي لدينا في هذا العالم للناس".