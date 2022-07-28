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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في المرة التالية التي ستمارس فيها رياضة الغوص الحر، ربما يجدر بك وضع وجبة خفيفة في جيبك، في حال شعرت بالجوع.

وبينما يستغرب بعض الأشخاص من إمكانية تناول الطعام تحت الماء، تثبت الغواصة الألمانية أميرة باهر، عكس ذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

ووثقت باهر تجربة تناولها للخيار تحت الماء، في مدينة الغردقة بمصر، حيث أرفقت مقطع الفيديو بتعليق: "إذا لم يتسنّ لك الوقت لإنهاء فطورك قبل الغوص".

وبالطبع، حرصت الغواصة الألمانية على الالتزام بجميع احتياطات السلامة، والحرص على عدم إبقاء أي طعام في فمها.

وبمجرد الانتهاء من تناول طعامها، عمدت باهر إلى إخراج الهواء من القطعة المتصلة بالفم لمنظم الغوص، بسبب وجود الماء فيها.

وتحاول باهر اختيار طعام يسهل مضغه، حتى تستطيع الانتهاء منه بسرعة.

وفي إحدى المرات، حاولت تناول لوحًا من الشوكولاتة، يحتوي على قطع من الفول السوداني.

واستغرقت وقتًا طويلًا للانتهاء من لوح الشوكولاتة، وإفراغ فمها تمامًا من الطعام قبل وضع منظم الغوص مرة أخرى.

ولا تنصح باهر بتناول الطعام تحت المياه، خصوصًا عند التواجد في بحر مفتوح.

وأوضحت أن هناك العديد من المخاطر، لا سيّما إن لم تكن غواصًا محترفًا.

وقالت الغواصة الألمانية، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أنا أمارس الغوص الحر منذ سنوات عديدة، وعلى دراية بأي مخاطرة، وأعرف ما يجب فعله في حال طرأ أي خلل غير مخطط له".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، لا سيّما أنًّ البعض اعتبر أن ما فعلته باهر كان مضحكًا.