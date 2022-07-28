فيل "شقي" يرش إيطالية بالماء في مسبح بأفريقيا وزوجها يوثق المشهد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "فيل شقي!".. هذا عنوان مقطع فيديو نشره حساب "Everseensa" عبر موقع "إنستغرام"، أثار دهشة العديد من متابعي ثنائي التصوير، تشارلز فان ستادن وسيرينا نيغرو.. ماذا فعل؟

وتتّسم الفيلة بالهدوء، وتُعتبر حيوانات مريحة، وفضولية.

لكن، يمكنها أن تصبح عدوانية أيضًا في حال لم تقرأ الإشارات بشكل صحيح لدى الاقتراب منها.

وقال فان ستادن، من جنوب أفريقيا، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يمكن أن تكون الحيوانات مثلنا بحالة مزاجية سيئة لسبب ما.. خبرتنا هي التي تساعدنا على قراءة السلوك بشكل صحيح".

وفي إحدى المرات، توجّه فيل نحو نيغرو في مسبح فيلا ونزل "Mhondoro Safari"، بجنوب أفريقيا.

وبعد اقترابه منها، رشّ المصورة الإيطالية بالماء.

ولحسن الحظ، كان زوجها يوثق المشهد.

ولم يصدق بعض متابعي الثنائي، الذين يفوق عددهم 150 ألف شخص عبر "إنستغرام"، أنّ الفيل رشّ نيغرو بالماء عن قصد.

وقال فان ستادن: "لقد رأيتها (الفيلّة) تفعل ذلك مع حيوانات أخرى أيضًا.. ترشها بالماء لمغادرة البئر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها الفيلة مسبح الثنائي.

وغالبًا ما تأتي الفيلة إلى المسبح بسبب مياهه المملحة بشكل طبيعي، وعدم احتوائها على الكلور.

ووصف فان ستادن هذه الحيوانات بأنها "مهيبة.. يجب أن نسير على هذه الأرض بلطف مثل هؤلاء العمالقة".