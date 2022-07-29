شاهد العرض الذي أقيم عند إعادة افتتاح ماتشو بيتشو بعد إغلاق دام 8 أشهر تقريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعدما أعلنت وزارة الثقافة في بيرو نفاد تذاكر الدخول إلى موقع ماتشو بيتشو الأكثر شهرة ورواجًا في البلاد حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل، عمدت الحكومة الخميس، إلى رفع عدد الأشخاص الراغبين بزيارة الموقع.

وبموجب هذا القرار، بلغ عدد زوار الموقع السياحي 5،044 زائرًا يوميًا، وفق روبرتو سانشيز بالومينو، وزير التجارة الخارجية والسياحة في تغريدة نشرت الخميس، تفيد بزيادة حوالي ألف زائر يوميًا.

تسمح الزيادة التي بلغت حدّها الأقصى، لمزيد من السيّاح بارتياد الموقع المدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه "يُرجّح أنه أكثر المنشآت الحضرية روعة لإمبراطورية الإنكا في ذروة عظمتها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تزيد فيها بيرو القدرة الاستيعابية للموقع الهش بيئيًا، خلال هذا الشهر.

ففي 17 يوليو/ تموز الجاري، رفعت وزارة الثقافة رسميًا الطاقة الاستيعابية للموقع من 3،044 إلى 4044 شخصًا يوميًا.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على "فيسبوك" يرتبط بالزيادة السابقة مفاده أنّ "هذا القرار أخذ في الاعتبار الحفاظ على الممتلكات تفاديًا للأضرار التي لا يمكن إصلاحها والتي تهدّد قيمة الموقع العالمي المتميز، تبعًا للتوصيات التي ترسلها اليونسكو إلى دولة بيرو".

وحثت الوزارة السيّاح على التخطيط لزيارتهم مدينة الإنكا في وقت مبكر.

ليست بيرو الدولة الوحيدة في العالم التي تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين الطلب على السياحة والحفاظ على المواقع التي لا تقدر بثمن.

فابتدًأ من عام 2023، ستصبح البندقية في إيطاليا، المدينة الأولى في العالم التي تتطلب زيارتها دفع رسم دخول، مع نظام حجز مسبق يتم إعداده لزوارها خلال النهار.

وسيسمح فقط لأولئك الذين لديهم حجوزات مسبقة بالدخول إلى المدينة السياحية.