مصري يوثق تجربة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية في دهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "أحسست بالخوف طبعًا.. مشاعر الأدرينالين لا تُوصف"، هذا ما قاله المغامر المصري، عبدالله شتيوي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية عن تجربة ركوبه الأمواج بالطائرة الورقية، على ارتفاع 150 مترًا.

ويميل شتيوي عادة إلى ممارسة هواية ركوب الأمواج بالطائرة الورقية في منطقة "بلو لاجون"، والتي تقع شرق مدينة دهب في مصر.

وتتميز المنطقة بطبيعتها الخلابة، وجبالها الساحرة، ولون مياهها المميز.

وأوضحت هيئة السياحة المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن "بلو لاجون" تُعتبر من بين أكثر المناطق التي تستحق الزيارة، خاصة أن مياهها الصافية تجعلك ترى "قطعة من السماء على الأرض".

ويبلغ أعلى ارتفاع وصل إليه شتيوي عند ركوب الأمواج بالطائرة الورقية 150 مترًا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وكان يطمح شتيوي إلى الوصول لـ200 متر، لكنه لم يكن يملك مظلة باراشوت أو أي شيء آخر ينقذ به نفسه.

واستطاع فقط أن يسيطر على 150 مترًا من طول الحبل، مع العلم أنه لم يحضر نفسه جيدًا لهذه المغامرة.

وأوضح قائلًا: "كنت فقط مربوطًا بحبل والمركب يجرني".

ويحرص شتيوي عادة على الاستيقاظ باكرًا، وزيارة "بلو لاجون"، ثم تناول وجبة الفطور وشرب القهوة.

ويمارس بدوره بعض التمرينات قبل ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، مع اتباع نظام غذائي محدد.

ويواجه شتيوي الكثير من التحديات في "بلو لاجون"، إذ يعتبر أن العيش في الصحراء ليس بالأمر السهل، خاصة مع عدم وجود إمكانيات متوفرة، سوى خدمات بسيطة وبدائية.

وبينما حاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، شعر أصدقاء شتيوي بالخوف عليه، إذ كانوا يشاهدونه يصغر حجمًا كلّما ابتعد أكثر فأكثر نحو السماء.

ولكن، ستبقى هذه التجربة محفورة في ذاكرة شتيوي، على أمل تسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا.