دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هذه الشركة الكندية تقدم ما هو أشبه بوظيفة الأحلام لمحبي الحلوى.. تذوّقها وإبداء الرأي!

وكانت "Candy Funhouse"، شركة بيع بالتجزئة للحلويات عبر الإنترنت، نشرت إعلان وظيفة تبحث من خلاله عن مسؤول رئيسي لتذوق الحلوى، بمرتب 78 ألف دولار سنويًا (100 ألف دولار كندي)، مشترطة أداء الوظيفة من المنزل.

أما المهام الوظيفية فتشمل ترؤس الاجتماعات المتعلّقة بالحلوى، وبالطبع، تذوّق الحلوى.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جمال حجازي، أنّ آلاف المرشحين تقدموا بالفعل لشغل هذا المنصب، الذي نشرته الشركة عبر منصة "لينكد إن" في يوليو/ تموز الماضي.

وأشار حجازي إلى أنه فوجئ بعدد طلبات التقدم للمنصب ومقاطع الفيديو المفصّلة لعائلات بأكملها تعرض مشاركة مهام تذوق الحلوى والراتب.

لكن حجازي يرى أنّ جاذبية العرض تكمن أيضًا في أن "تخيّل أفضل ذكرياتك مع الحلوى، فهذا ما ستختبره يوميًا في هذا العمل".

يترأس شركة "Candy Funhouse"، ومقرّها خارج تورونتو، أربعة أشقاء تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عامًا، نشأوا في المنطقة، لوالدين يملكان متاجر لبيع الكعك المحلّى المقلي ومطعمًا محليًا.

وتأمل العائلة تمييز شركتها عن المنافسين الآخرين الناجحين للغاية على الإنترنت مثل "مارس" و"هيرشي"، من خلال تقديم مزيج "غريب" من المنتجات، من دون وضع حد أدنى للطلبات، ونعزّز الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت حجازي إلى أنّ الجائحة زادت من أرقام المبيعات لحد كبير خلال عام 2021، محققة نحو 15 مليون دولار.

والجدير بالذكر أنّ الشركة أعلنت أن منصب مسؤول تذوق الحلوى مفتوح للراغبين بدءًا من عمر خمس سنوات، رغم أنه يحتمل الحصول على موافقة الوالدين.

وأوضح حجازي أن الشركة لديها 340 ألف متابع على منصة "إنستغرام" و3 ملايين آخرين على "تيك توك"، بينهم أحد أفراد عائلة كارداشيان الشهيرة.

وحاليًا، تستعد الشركة لمناسبة "الهالوين"، التي حقّقت فيها أعلى أرقام مبيعات العام الماضي، وقال حجازي "لدينا 40% من مخزوننا" حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شركة الحلوى العملاقة "هيرشيز" أنها ستواجه صعوبة بتلبية الطلب المتّصل بمناسبة "الهالوين" لهذا العام.

وأشار حجازي أيضًا إلى أن التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن رئيس الحلوى سيُطلب منه تناول 3،500 قطعة حلوى شهريًا وهذا أمر غير صحيح لأن ذلك يعني تناوله 117 قطعة يوميًا.. وهذا رقم كبير.