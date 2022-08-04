سماء مصر تشهد عرضًا جويًا مبهرًا فوق الأهرامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت سماء الجيزة في مصر عددًا من الاستعراضات الجوية المبهرة فوق سفح أهرامات الجيزة، أمس الأربعاء، نظّمته وزارة الدفاع المصرية ممثلة بالقوات الجوية، بالتعاون مع القوات الجوية الكورية الجنوبية.
وقال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، الذي حضر العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي بعنوان "Pyramids Air Show 2022"، إنّ الحدث "يُمثل ترويجاً كبيراً للسياحة المصرية عمومًا، ولمنطقة الأهرامات، المكان الأثري العظيم، على وجه الخصوص"، وفقًا لبيان نشرته وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها على فيسبوك.
وحلّقت الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى مقدمة عروضًا جوية مبهرة، شارك فيها فريق "النسور السوداء" من كوريا الجنوبية، الذي يُعد أحد أشهر الفرق الجوية في العالم، بعدد من الطائرات التي نفذت عدداً من العروض الجوية المتميزة.
وقام فريق "النجوم الفضية" التابع للقوات الجوية المصرية، وفريق طائرات الهيل جازيل المصري "حورس" بمناورات جوية مبهرة.
وقدّمت كذلك عناصر من قوات المظلات المصرية عددًا من عروض تشابك المظلات أثناء فعاليات المهرجان.
وشاركت الفرق الموسيقية العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.
وأبهرت العروض الحاضرين، وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية، على المستوى الإقليمي والدولي.