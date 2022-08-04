سماء مصر تشهد عرضًا جويًا مبهرًا فوق الأهرامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت سماء الجيزة في مصر عددًا من الاستعراضات الجوية المبهرة فوق سفح أهرامات الجيزة، أمس الأربعاء، نظّمته وزارة الدفاع المصرية ممثلة بالقوات الجوية، بالتعاون مع القوات الجوية الكورية الجنوبية.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وقال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، الذي حضر العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي بعنوان "Pyramids Air Show 2022"، إنّ الحدث "يُمثل ترويجاً كبيراً للسياحة المصرية عمومًا، ولمنطقة الأهرامات، المكان الأثري العظيم، على وجه الخصوص"، وفقًا لبيان نشرته وزارة السياحة والآثار المصرية عبر صفحتها على فيسبوك.

Credit: Egyptian Cabinet/facebook

وحلّقت الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى مقدمة عروضًا جوية مبهرة، شارك فيها فريق "النسور السوداء" من كوريا الجنوبية، الذي يُعد أحد أشهر الفرق الجوية في العالم، بعدد من الطائرات التي نفذت عدداً من العروض الجوية المتميزة.

وقام فريق "النجوم الفضية" التابع للقوات الجوية المصرية، وفريق طائرات الهيل جازيل المصري "حورس" بمناورات جوية مبهرة.

Credit: Egyptian Cabinet/facebook

وقدّمت كذلك عناصر من قوات المظلات المصرية عددًا من عروض تشابك المظلات أثناء فعاليات المهرجان.

Credit: Ministry of Tourism and Antiquities- Egypt/facebook

وشاركت الفرق الموسيقية العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.

وأبهرت العروض الحاضرين، وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية، على المستوى الإقليمي والدولي.