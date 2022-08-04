مشهد مفاجئ لقوس قزح في سماء الإمارات.. يثير الإعجاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إثر تساقط الأمطار في أنجاء دولة الإمارات، تفاجأ العديد من السكان بمشاهدة قوس قزح يزيّن سماء البلاد، ما دفع بعضهم لرصده بعدسات كاميراتهم.

وهذا ما فعله بالضبط المصور الهندي، سافيو إينيس مالييكال، أثناء زيارته لجبل ينس، في مدينة رأس الخيمة.

استخدم مالييكال بداية، تطبيق الطقس لتتبّع مواقع هطول الأمطار صباحًا، وقرّر القيادة وفقًا لذلك.

كان هدفه الوحيد الاستمتاع بالمطر، بيد أنّه تفاجأ بوجود قوس قزح (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وعند محاولته رصد بعض اللقطات وتصوير مقاطع فيديو للغيوم المنخفضة والجبال، بدأت الألوان المتوارية في طيّات السحب بالظهور.

وهذه المرة الأولى التي يشهد فيها المصور الهندي قوس قزح، وكان "جميلًا جدًا"، بحسب قوله.

وبالطبع، لم تخلُ تجربة التصوير من التحديات، حيث كانت الأجواء عاصفة وماطرة في الجزء العلوي من الجبل.

واضطر بدوره إلى دخول السيارة مرات عدّة لمسح عدسة كاميرته، بغية تصوير مقطع فيديو مناسب لقوس القزح.

وقال في حديث له مع موقع CNN بالعربية: "الأمر كان يستحق هذا الجهد".

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، خصوصًت أنّ بعضهم شاهد قوس القزح لأول مرة في دولة الإمارات.

لكن، لم تسنح لهم فرصة مشاهدة بدايته ونهايته.

ويميل المصور الهندي عادة إلى رصد الطبيعة، وصور شخصية، وأحيانًا تصوير السيارات.

ويخطّط مالييكال للسفر، والتقاط مزيد من مقاطع الفيديو الجميلة، كتلك التي رصدها أخيرًا لقوس القزح في دولة الإمارات.