بالصور.. مفهوم ليخت فاخر مستوحى من الماس.. على متنه ''شلال''!

بمساحة ضيقة.. شاهد كيف تمكن يخت عملاق من المرور تحت جسر دون الاصطدام به

السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا ينبغي أن يطفو الماس الحقيقي على الماء. لكن من الواضح أن هذا المفهوم الجديد الرائع لليخت الفاخر، مع وجود صالة سينما على متنه، ومهبط للطائرات العمودية، وثلاثة حمامات سباحة متكاملة، يعد استثناءً للقاعدة.

تم تصميم مفهوم Stella del Sud من قبل الاستوديو الإيطالي Gabriele Teruzzi Yachts & Design، المستوحى من ألماسة كارتييه الشهيرة، بوزن 128 قيراط.

ويعكس تصميم السفينة الجديد، التي يبلغ طولها 110 أمتار، خطوطًا أنيقة وحادة، تشبه الشكل الماسي، فضلاً عن "تصميم زجاج النافذة الجانبية المذهل الذي يربط جميع طبقاته".

صورة تعرض مفهوم Stella del Sud، والذي يتميز بوجود ثلاثة حمامات سباحة متصلة. , plain_text Credit: Gabriele Teruzzi Yacht & Design Studio

سيزوّد متن اليخت الفاخر، بشرفة طويلة تحتوي على مهبط للطائرات العمودية، إضافة إلى صالة خاصة تحوي أرائك موزعة على شكل حرف L، وهي مثالية للترفيه عن الضيوف.

ويحتوي السطح الرئيسي على مساحة تتسع لثمانية مقصورات لكبار الشخصيات، وصالة رياضية، وصالة بيانو تطل على تلك النافذة الجانبية الرائعة.

تم تصميم مفهوم اليخت الذي يبلغ طوله 110 مترًا من قبل استوديو Gabriele Teruzzi Yacht & Design Studio. , plain_text Credit: Gabriele Teruzzi Yacht & Design Studio

تتكون المنطقة الفسيحة من ثلاثة حمامات سباحة متصلة بمستويات مختلفة، ما يخلق "تأثير الشلال"، بحسب ما وصفه الاستديو الإيطالي.

تتميز السفينة بصالون رئيسي مع نوافذ بانورامية تعرض إضاءة "تأثير المطر" في الليل. , plain_text Credit: Gabriele Teruzzi Yacht & Design Studio

وبحسب ما ذكره فريق التصميم، فقد تم "تخطيط المستويات المتنوعة للسفينة بشكل استراتيجي" لتوفر للركاب إطلالة لا مثيل لها على البحر من الصالون الرئيسي، وتحيط بها نوافذ بانورامية كبيرة تعرض إضاءة "تأثير المطر" في الليل.

يوجد حوض مائي في سقف جناح المالك، وتحديدًا فوق سرير النوم. , plain_text Credit: Gabriele Teruzzi Yacht & Design Studio

وإذا كنت تتوقع وجود جناح فخم للمالك على متن Stella del Sud، فلن يخيب ظنك.

ويعد حوض السمك المثبت في السقف فوق السرير هو أهم ما يميز الجناح، إلى جانب وجود حمامات منفصلة، وخزائن ملابس كبيرة، وجدار ملحي، وغيرها.

سيحتوي التراس الشمسي لليخت الفاخر على طاولة طعام في الهواء الطلق. , plain_text Credit: Gabriele Teruzzi Yacht & Design Studio

وسيتم أيضًا إضافة سينما على متن السفينة بدافع الترفيه.

ويظل Stella del Sud مجرد مفهوم في الوقت الحالي، ولكن هل ستحصل هذه "الألماسة المتلألئة" على فرصة للتألق على الماء في المستقبل غير البعيد؟

ويُعد Stella del Sud أحد اليخوت الفاخرة العديدة الجديدة والمثيرة التي تم الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك Symbiosis التي تركز على الطبيعة من استوديو التصميم السويسري Kurt Merki، والتي تتميز بأسطح مزدحمة بالخضرة.