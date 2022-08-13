من أمريكا إلى تركيا..جولة على أفضل أنواع المثلجات في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع ارتفاع حرارة الصيف، لا يسعنا إلا أن نسأل: هل هناك شخص في العالم لا يحب تناول المثلجات؟

سواء كان ذلك في آسيا أو أوروبا أو الأمريكتين، يمكننا الجزم بأن هذه الحلوى المجمدة تميل إلى أن تكون المفضّلة لدى مختلف الفئات العمرية، وليس لدى الأطفال فحسب.

وفقًا لتاريخ الطهي، يعود تاريخ المثلجات إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وكان الإسكندر الأكبر يحب تناول الثلج والجليد بنكهة العسل والرحيق. وكان الإمبراطور الروماني نيرون يتمتع بتناول الثلج المنكه بالفاكهة والعصائر.

قد يكون الآيس كريم جذابًا عالميًا، لكن للعديد من الدول نسختها الخاصة، وفقًا لجيني بريتون باور، مؤسسة علامة المثلجات Jeni's Splendid Ice Creams.

من الكاسترد المجمّد في الولايات المتحدة إلى بوظة الكلفي في الهند، استمتع بلمحة عن المثلجات حول العالم وأيقظ طفلك الداخلي.

الكاسترد المجمد، الولايات المتحدة

الكاسترد المجمد عبارة عن مزيج من الحليب والقشدة والسكر وصفار البيض ., plain_text Credit: Emma Russell/EyeEm/Getty Images

يعد الكاسترد الناعم المثلج إحدى المثلجات الأمريكية الجوهرية، وفقًا لبروس وينشتاين، مؤلف كتاب "The Ultimate Ice Cream Book" ، الذي يضم مجموعةت تشمل 500 وصفة مختلفة.

ويختلف الكاسترد المجمد، وهو مزيج من الحليب والقشدة والسكر وصفار البيض، عن الزبادي المجمد، المصنوع من الزبادي والسكر.

وتحتوي الملثجات الأمريكية التقليدية أحيانًا على صفار البيض أيضًا، ولكن الفرق بين الكاسترد المجمد والمثلجات هو القوام: الكاسترد كثيف لأنه مصنوع في آلة لا تدمج الهواء في المكونات.

يقول وينشتاين: "يمكنك إضافة رشات السكاكر أو تغميس الكاسترد الخاص بك بشراب الشوكولاتة الذي يتجمد فور ملامسته السطح المثلج".

"راسبادو"، المكسيك

يشبه الراسبادو المكسيكي قمع المثلجات ولكنه معد من شراب أقل حلاوة, plain_text Credit: Alamy

فكر بمثلجات الـ"راسبادو" كنسخة مكسيكية لأقماع المثلجات الأمريكية.

لكن بينما تصنع أقماع المثلجات مستخدمًا شرابًا غني بالسكر، فإن الراسبادو يحتوي على فاكهة حقيقية أو عصائر فاكهة طازجة.

وتقول ليليان أفيليس، الخبيرة في الثقافة المكسيكية من مكسيكو سيتي، إن هذه الحلويات الباردة موجودة في جميع أنحاء المكسيك وتبيعها العربات المتجولة.

وتضيف أفيليس: "تبيع هذه العربات مجموعة من النكهات القائمة على الفاكهة مثل التمر الهندي، والليمون، والأناناس، والبرتقال، والمانجو".

"جيلاتو"، إيطاليا

لا تكتمل الرحلة إلى إيطاليا بدون تناول الجيلاتي., plain_text Credit: Andreas Solaro/AFP via Getty Images

بعيدًا عن المعكرونة والبيتزا، يعتبر الجيلاتو رمزًا للمطبخ الإيطالي.

وفي الواقع، تعد زيارة "الجيلاتيريا"، أي متجر بيع الجيلاتو المحلي، بمثابة أسلوب حياة للإيطاليين.

تشرح بريتون باور أن الإيطاليين يقصدون متاجر بيع الجيلاتو للقاء أصدقائهم، مضيفًة أنها "أماكن استراحة شهيرة ورموزًا ثقافية".

يقول وينشتاين إن الجيلاتي الإيطالي يحتوي على نسبة دهون أقل من المثلجات التقليدية، إذ يُصنع من الحليب كامل الدسم، والبيض، والسكر ونكهات مثل الشوكولاتة، والبندق، والفستق، وستراتشيلا أو الفانيليا الممزوج بقطع من الشوكولاتة.

"كريم غلاسي"، فرنسا

المثلجات الفرنسية أغنى من نظيرتها الإيطالية., plain_text Credit: Constanza Bernardini Muslera/EyeEm/Getty Images

يشبه "كريم غلاسي" أو المثلجات الفرنسية قوام الجيلاتي، لكنه أغنى من نظيره الإيطالي، وفقًا لوينشتاين.

ويشرح وينشتاين أن "كريم غلاسي" مزيج بين الكاسترد المجمد الأمريكي والجيلاتي، ويحضّر دومُا من خلال استخدام الكريما والبيض.

وتعد نكهة الكراميل المملح بمثابة أشهر النكهات، وفقًا لوينشتاين.

وبحسب تاريخ الطهي، قدم المطعم الباريسي Le Procope، الذي افتتحه مهاجر إيطالي أواخر القرن السابع عشر، المثلجات إلى فرنسا.

في حين أن هذه البقعة الأسطورية لا تزال تقدم الـ"كريم غلاسي"، إلا أنها معروفة اليوم بأطباقها اللذيذة.

"دوندورما"، تركيا

تتكون بوظة دوندورما من حليب الماعز والسكر ولب زهرة الأوركيد الأرجواني., plain_text Credit: Maria Studio/Shutterstock

هل هناك مثلجات لا تذوب؟ هذا بالضبط ما يميز الـ"دوندورما"، أو البوظة التركية، ويطلق عليها السكان المحليون أيضًا اسم Maras dondurma، على اسم المدينة الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​في تركيا.

تقول كارين فيدوركو سيفر، مؤسسة شركة السفر Sea Song Tours والمقيمة في إسطنبول، إن بوظة الدوندورما تتمتع بقوام مرن ومصنوعة من حليب الماعز، والسكر، ولب زهرة الأوركيد.

كما أنها غالبًا ما تحتوي على المصطكي أو صمغٍ بنكهة الصنوبر الذي يتم استخراجه من شجرة المصطكي.

تشير فيدوركو سيفر إلى أن شراء الدوندورما يشبه مشاهدة عرض مسرحي، إذ "يرتدي الرجال الذين يبيعونها الزي التركي التقليدي (أبا) وقبعة السلطان، ويمددون ويلفون البوظة حتى تنزل في المخروط". ويستمتع الأطفال والكبار بمشاهدة العرض".

"كاكيغوري"، اليابان

يُسكب شراب الحمضيات المختلط فوق الثلج المبشور لتحضير مثلجات كاكيغوري اليابانية, plain_text Credit: hazelog/Moment Open/Getty Images

قد يكون مصنوعًا من الثلج، لكن "كاكيغوري" kakigori، النسخة اليابانية من المثلجات، بالتأكيد ليس مخروطًا ثلجيًا.

ويحضر "الكاكيغوري" من ثلج مبشور ويذوب في فمك تمامًا مثل المثلجات الكريمية، وفقًا لساكورا ياغي، مديرة العمليات في مجموعة مطاعم TIC، وهي مجموعة من المطاعم اليابانية في إيست فيليدج بمدينة مانهاتن.

يحضر الطهاة مثلجات الكاكيغوري من طريق حلق الثلج من مكعبات الثلج حتى يتحول إلى كومة رقيقة، ثم يضيفون الشراب إلى الثلج، عادة ما يحضّر يدويًا بمكونات عالية الجودة، ونكهات مثل الشاي الأخضر، والفراولة، والعنب، والبطيخ.

يحتوي الكاكيغوري أحيانًا أيضًا على حليب مكثف أو مختلط ويقدّم دائمًا في وعاء.

"الكلفي"، الهند

يقدم طبق ماسالا تشاي كلفي مع فتات البسكويت، وشراب الشوكولاتة، مع إضافة بعض بتلات الورد الجافة., plain_text Credit: SStajic/iStockphoto/Getty Images

يعود تاريخ "الكلفي"، أي المثلجات التقليدية في الهند، إلى القرن السادس عشر، وقد يكون أحد أغنى الحلويات المجمدة في العالم، وفق ما قالته كاميليا بنجابي، الكاتبة في مجال الطعام الهندية المعروفة.

نظرًا لمكونه الرئيسي، الحليب المحلى، فليس من مستغربًا السبب. وتوضح بنجابي أنّه "خلال تحضير الكلفي، تقوم بغلي الحليب، حتى تحصل على لون كريمي، والنتيجة النهائية هي مثلجات لذيذة".

وتضيف: "بعد غليه، يمكنك أيضًا إضافة نكهات مثل الزعفران، أو الفستق المطحون، أو اللوز المطحون".

يختلف الكلفي عن أنواع المثلجات الأخرى لأنه عادةً ما يصب على شكل مصاصة طويلة أو مخروط، حتى يجمد ثم يُقدّم.