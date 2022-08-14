مشهد مهيب لصواعق تضرب برج الساعة في مكة.. وثّقه مصوّر سعودي

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نشر الأحد ، 14 اغسطس / آب 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يميل بعض الأشخاص إلى الاختباء من صوت الرعد والصواعق، يوثق المصور السعودي، ياسر بخش، مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية الساحرة لبرج الساعة الشهير.

وكان بخش متواجدًا بحي كدي، في مدينة مكة، أثناء هطول الأمطار.

تردد من فكرة العودة إلى منزله لجلب كاميرته الاحترافية. والسبب أنه خاف من توقف المطر.

وبذلك، قرر رصد مجموعة من الصور الفوتوغرافية بكاميرا هاتفه، أثناء سقوط المطر واستمرار ظاهرة البرق والصواعق في سماء مكة.

وركزت بعض صور بخش على برج الساعة، التي تبدو وكأن قمتها بمثابة نقطة التقاء للصواعق التي ضربت البلاد، الأسبوع الماضي.

وقال بخش، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أن تشهد على ظاهرة الصواعق وهي تضرب برج الساعة لهو مشهد مخيف ورهيب".

Credit: Yasser Bakhsh

ولم تخل تجربة التصوير من التحديات، أبرزها رصد ظاهرة الصواعق بهاتفه بدلًا من الكاميرا الاحترافية.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا اختيار الزاوية الأمثل، والوقوف تحت المطر لمدة تزيد عن ساعتين.

Credit: Yasser Bakhsh

وحازت هذه الصور على إعجاب العديد من الأشخاص، حيث تجاوزت المشاهدات أكثر من 5 آلاف مشاهدة عبر حساباته الشخصية.

Credit: Yasser Bakhsh

ويذكر أن بخش يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ العام 2011.

ويعمل في الأساس كمصور صحفي، حيث يصوّر جميع الأحداث، لكنًه متخصص تحديدًا بالتصوير الرياضي (كرة القدم).

ويأمل المصور السعودي إظهار مكة في أبهى صورة دومًا، خاصة أنها محط أنظار العالم.

ويتمنى بدوره أن يكون موجودًا في قطر لتغطية كأس العالم 2022.