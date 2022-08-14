راكب جامح يعتدي على مضيف طيران في الجو.. شاهد ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عانت مضيفة طيران من خطوط "ساوث ويست" الجويّة من كسرٍ انضغاطي في ظهرها في يوليو/تموز بعد هبوط الطائرة "بقوّة شديدة لدرجة أنها اعتقدت أن الطائرة تحطّمت"، وفقًا لتقريرٍ صادر عن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB).

وكانت المضيفة على متن الرحلة 2029 قد قامت بتأمين المطبخ والمقصورة من أجل الهبوط في مطار "جون وين" في سانتا آنا بكاليفورنيا، من أوكلاند بكاليفورنيا في 1 يوليو/تموز.

وكانت المضيفة في مقعدها القابل للطي، مع ارتدائها لحزام الأمان.

وقال تقرير المجلس الوطني لسلامة النقل: "وفقًا لطاقم الرحلة، لقد كانوا يحلّقون عبر مقاربة مرئيّة لمدرج 20R في SNA. وكانوا يستهدفون منطقة الهبوط نظرًا للمدرّج القصير، ويحاولون توجيه الطائرة على المدرج بأقل قدر من الطفو. ومع ذلك، انتهى المطاف بالقيام بهبوطٍ قاس".

وقال المجلس إن المضيفة "شعرت على الفور بألمٍ في ظهرها، ورقبتها، ولم تستطع الحركة".

ونقلها المسعفون إلى مستشفى محلّي حيث تم تشخيص إصابتها بكسر انضغاطي في فقرة T3 الخاص بها، بحسب التقرير.

وذكرت شركة خطوط "ساوث ويست" الجويّة في بيان لـCNN: "تُعد سلامة عملاء وموظفي ساوث ويست على رأس أولوياتنا دائمًا. ونشعر بالقلق عند إصابة أي موظّف. وأبلغنا المجلس الوطني لسلامة النقل عن المسألة بحسب المتطلبات التنظيمية، وأجرينا مراجعة داخليّة للحدث".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أخرى، ولم تتضرر طائرة "بوينغ 737-700"، وفقًا للتقرير.

وفي يوم هبوط الطائرة، بلغ مدى الرؤية 10 أميال، بينما بلغت سرعة الرياح 9 عقدات (أي 10.4 ميل في الساعة).