نيويورك (CNN Business)-- تضع شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان آيرلاينز) رهانًا على مستقبل قد تعود فيه الطائرات الأسرع من الصوت إلى السماء، وتنقل الركاب على بعض الطرق بسرعة تبلغ ضعف سرعة الطائرات التجارية الحالية تقريبًا.

ومع ذلك، لا يزال حجم هذا الرهان غير واضح. رفضت الشركة، التي قالت إنها دفعت وديعة ما يصل إلى 20 طائرة أسرع من الصوت مع خيار شراء ما يصل إلى 20 طائرة أخرى، مشاركة الشروط المالية للصفقة، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

كل هذا يتوقف، مع ذلك، على ما إذا كانت الشركة المزمع قيامها بتصنيع الطائرات، بوم سوبرسونيك، يمكنها الوفاء بوعودها السامية. تساءل الخبراء عما إذا كانت الطائرات الأسرع من الصوت ستعود على الأرجح.

تعمل "بوم سوبرسونيك" على تطوير طائرة نفاثة تسمى Overture، تقول الشركة إنها ستكون قادرة على حمل 65 إلى 80 راكبًا بمعدل ضعف سرعة الصوت تقريبًا.

لكن الطائرة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير. كشفت "بوم" مؤخرًا عن نسخة "محسنة" من الطائرة، التي قالت إنها أكملت بعض اختبارات نفق الرياح. ومع ذلك، لم تقم بعد برحلة تجريبية، ومن المتوقع أن تنطلق أولى مركبات الإنتاج من الخط حتى عام 2025، وفقا لبيان صحفي.

تذكرنا المقدمة بطائرة الكونكورد، الطائرة فائقة السرعة - والمكلفة للغاية - التي نقلت الأشخاص عبر المحيط الأطلسي مقابل ما يصل إلى 10000 دولار للمقعد. كانت الكونكورد، على وجه الخصوص، قد خرجت من الخدمة في عام 2003 لأن لأسباب اقتصادية. كانت الطائرة التي تستهلك الكثير من الوقود صاخبة للغاية بحيث لا يمكنها الطيران فوق الأرض لأن سرعاتها العالية ستولد دويًا صوتيًا يصم الآذان، مما يجعلها تنطلق في رحلات عبر المحيط، مثل طريقها الشهير من لندن إلى مدينة نيويورك.

قال الخبراء إن طائرات مثل كونكورد من غير المرجح أن تحقق عائدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه الطائرات ستحتاج إلى العثور على عدد كافٍ من العملاء الراغبين في تجاوز السعر المتميز. لكن هذا لم يمنع بوم والخطوط الأمريكية وخطوط يونايتد - التي أعلنت عن خطط لشراء ما يصل إلى 15 طائرة من طائرات بوم العام الماضي - من وضع الأموال وقوة التسويق وراء خطط إحياء السفر الجوي الأسرع من الصوت.

تقول بوم إن طائراتها يمكن أن تدخل الخدمة بحلول عام 2029، وعلى الرغم من أنها لن تكون قادرة على الوصول إلى سرعات قصوى فوق الأرض، إلا أنها لا تزال قادرة على السفر بنسبة 20٪ أسرع من الطائرات التجارية الحالية، كما تدعي الشركة.

يقول بوم: "السفر من ميامي إلى لندن في أقل من خمس ساعات ومن لوس أنجلوس إلى هونولولو في ثلاث ساعات من بين الاحتمالات العديدة".

لكن المنظمين الأجانب وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي تنظم شركات الطيران التجارية، سيتعين عليهم الموافقة على الطائرات أولاً. وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيحدث ذلك.

بعد الفشل الاقتصادي للكونكورد، ركزت كل من شركات الطيران وصانعي الطائرات بشكل عام على زيادة الكفاءة وليس السرعة.

على سبيل المثال، تخلت شركة بوينغ عن خططها لطائرة شبه أسرع من الصوت، سونيك كروزر، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحولت تركيزها إلى تطوير طائرة جامبو خفيفة الوزن وفعالة في استهلاك الوقود، دريم لاينر 787 (بالطبع، لطائرة 787 مشكلاتها الخاصة).

ومع ذلك، أبدت حكومة الولايات المتحدة اهتمامًا بإحياء الطائرات الأسرع من الصوت. تذكر إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على موقعها الإلكتروني أنها تعمل حاليًا على وضع قواعد جديدة للطريق لمثل هذه الطائرات، بما في ذلك مستويات الضوضاء المسموح بها فوق الأرض. وخصصت وكالة ناسا الأموال في تطوير طائرة نفاثة أسرع من الصوت "هادئة"، تسمى X-59، على أمل نقل هذه التكنولوجيا إلى القطاع التجاري. ولكن حتى النموذج الأولي الأول لم يتم إطلاقه بعد، مع عدم توقع الاختبار الأول حتى وقت لاحق من هذا العام.