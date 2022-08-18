مشهد مؤثر.. ماذا فعل أشبال لبؤة بعد إصابتها في قدمها؟

"فريق اللبؤة".. أول وحدة حراسة من النساء فقط لحماية الحياة البرية في أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصف اللبؤة بقوّتها وشراستها، لكن هل سبق أن شاهدتها في حالة ضعفها؟

يوثق الثنائي المصوّر، تشارلز فان ستادن وسيرينا نيغرو، مشاهد تعكس إصابة اللبؤة بعد مطاردة تسبّبت بجرح قدمها.

ويعتقد الثنائي أنّ خنزير ثؤلولي قد جرحها بحدة، خصوصًا أنّ أنيابه قد تكون حادة ومدبّبة للغاية.

وفي صباح اليوم التالي، عثر على أدلة لما تبيّن أنها بقايا من خنزير ثؤلولي.

وكان من المؤثر حقًا مشاهدة رد فعل أشبالها، الذي أرادوا لعق جرحها طوال الوقت.

وحاولت اللبؤة أن تبتعد عنهم باستمرار.

وفي مقطع الفيديو أعلاه، كانت المرة الأخيرة التي تنهض فيها وتمشي بعيدًا عنهما.

وكانت المسافة الفاصلة بين الثنائي واللبؤة 15 مترًا، في حديقة غريتر كروجر الوطنية.

وقال فان ستادن، من جنوب أفريقيا، في حديث له مع موقع CNN بالعربية: "كان المشهد مؤثرًا للغاية لأنك تشاهد لبؤة تعاني من ألم كبير، بينما يستمر أشبالها بملاحقتها من أجل لعق جرحها".

وشعر الثنائي بأنّ الأشبال كانت تُطمئن والدتها قائلة: "انظري يا أمي، سيكون كل شيء على ما يرام.. دعينا نساعدك".

وكان هناك العديد من ردود الأفعال التي تساءلت عن سبب عدم مساعدة الثنائي للبؤة.

في الواقع، تتميّز الأسود بالمرونة الشديدة، وتتغلّب على الكثير من الأمور التي لا يقوم الثنائي برصدها أو يحصلان على فرصة التقاطها.

وأوضح الثنائي أنّ اللبؤة قد شوهدت مرات عدّة، وكان جرحها قد شُفي تمامًا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الثنائي يملكان شركة سفاري خاصة، اسمها Everseen Africa.

ويحرصان بدورهما على إرشاد الضيوف عمومًا في أنحاء أفريقيا.

وقال الثنائي، أنهما يمارسان التصوير منذ حوالي 5 سنوات بدوام كامل: "نحب الطبيعة ونريد أن نظهر للعالم قدر المستطاع الجمال الذي لدينا في هذه المنطقة.. وهذا هو هدفنا مع شركتنا أيضًا".