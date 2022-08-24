بضع سنتيمترات تفصله عنها.. شاهد لحظة ملامسة سمكة قرش لكاميرا مصور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كيف تمكّنت من توثيق هذه اللقطة؟". سؤال واحد يطرحه العديد من الأشخاص على المصور الفوتوغرافي، ألكسندر ماركيز، بعدما وثّق سمكة قرش من مسافة لا تزيد عن بضع سنتيمترات، خلال إحدى جولات الغوص التي يقوم بها.

أمر مهيب.. أليس كذلك؟

عندما تشاهد مقطع الفيديو أعلاه، ستلاحظ أنّ سمكة القرش كانت قريبة جدًا من ماركيز إلى درجة لامست كاميرته.

تفاجأ العديد من متابعي ماركيز، الذين يزيد عددهم عن 50 ألف شخص، بهذه الصور، وشعروا بالحماس لمشاهدة المزيد.

حب التصوير

عندما بلغ ماركيز من العمر 14 عامًا، أعطاه والده كاميرا يمكن التخلّص منها، من أجل التقاط صور فوتوغرافية له خلال أولى غطساته.

وأراد أن يريها لوالده لأنه لم يكن قادرًا على الغوص بسبب طبلة أذنه المكسورة.

وبعد التقاط صوره الأولى، أدمن ماركيز على التصوير.

هناك العديد من المواقع المفضلة لماركيز لممارسة الغوص، أبرزها جزر المالديف وفيجي.

ولا يمكن أيضًا أن ننسى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك، والتي رصد فيها سمكة القرش الأزرق من مسافة قريبة جدًا.

ويعتبر ماركيز، الذي ولد في فنزويلا وترعرع في المكسيك، أنّ جميع أسماك القرش بخطر، وهي مهددة بالانقراض.

وأوضح أنّه يُسجَّل سنويًا بين 5 و10 هجمات من أسماك القرش على الإنسان، بينما تُقتل 100 مليون سمكة قرش سنويًا بسبب مستحضرات التجميل، وحساء زعانف القرش، وأسباب أخرى.

وفي الوقت نفسه، يعتقد العالم أنّ أسماك القرش آكلة للحوم البشر بسبب الأفلام التي يتابعونها.

وبعد سنوات عدة من الخبرة والشهادات، يغوص ماركيز مع أسماك القرش يوميًا من دون التعرّض لحوادث.

وعند تواجده تحت الماء، يشعر ماركيز بحالة تأمّل مستمرة، حيث لا يوجد سواه في المحيط.

وقال ماركيز في حديث له مع موقع CNN بالعربية: "في الحقيقة.. تقوم أسماك القرش بموازنة النُظم البيئية للمحيطات وتُعتبر حيوية لمستقبل كوكبنا".