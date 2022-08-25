مصر.. الكشف عن عدد القطع الأثرية المضبوطة بمنزل في الجيزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكّن قطاع شرطة السياحة والآثار المصرية، من ضبط 79 قطعة أثرية تعود للعصرين الفرعوني والروماني، داخل منزل في محافظة الجيزة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر "فيسبوك" أنّ "معلومات وردت لقطاع شرطة السياحة والآثار تُشير إلى قيام أحد الأشخاص، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بحيازة بعض القطع التي يشتبه في أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها".

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تمكنوا من مداهمة منزله وضبط 79 قطعة يشتبه بأنها أثرية، مختلفة الأشكال والأحجام.

ولدى مواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، واتّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.

وإثر عرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية، رجّحوا أنها تعود للعصر الفرعوني، كما أنّ بينها بعض العملات المستخدمة خلال العصر الروماني.