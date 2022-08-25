دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اضطرّت رحلة تابعة لخطوط آلاسكا الجوية، كانت متجهًة إلى مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، عودة أدراجها إلى مدينة سياتل بولاية واشنطن، بعد مرور وقت قصير على إقلاعها صباح الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن شركة الطيران.

وقال ممثل شركة خطوط آلاسكا الجوية، في بيان لـCNN، إنّ الرحلة رقم 558 "أبلغت عن وقوع اهتزاز غير عادي على الجانب الأيسر من الطائرة بعد وقت قصير من المغادرة. وعادت الطائرة أدراجها إلى المطار وهبطت بسلام".

وكانت الطائرة أقلعت من مطار سيتاك الدولي، المعروف أيضًا بمطار سياتل تاكوما الدولي، عند الساعة 7:36 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعادت إلى المطار بحلول الساعة 8:04 صباحًا، وفق ما أفادت شركة الطيران لـCNN.

وانفصل جزء من غطاء المحرك عن الطائرة لدى هبوطها، بحسب الشركة الطيران.

"سَمِعَ فرقعة صغيرة"

هذه صورة التقطها المسافر غريغ أندرسون، على متن الرحلة رقم 558 التابعة لخطوط ألاسكا الجوية، صباح الاثنين, plain_text Credit: Courtesy Greg Anderson

كان غريغ أندرسون بين الركاب على متن الرحلة رقم 558، الاثنين، والتقط صوراً تظهر الأضرار التي لحقت بمحرك الطائرة الأيسر.

وأوضح أندرسون لـ CNN أنّ الطائرة أقلعت بشكل طبيعي ثم "سمع فرقعة صغيرة"، وشعر أنّ الطائرة بدأت تهتز.

وقال أندرسون إنه استطاع رؤية قطع من غطاء المحرك تتساقط.

وأضاف: "تباطأت الطائرة، ثم أعلن قائد الطائرة أنه شعر" باهتزاز غير عادي"، وقيل لنا إنه كان يبحث عن موقع للهبوط".

ولفت أندرسون إلى سقوط المزيد من قطع غطاء المحرّك أثناء هبوط الطائرة.

أكد بيان خطوط آلاسكا الجوية أنه لم تردهم أنباءً عن وقوع إصابات بين الـ176 راكبًا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الستة، الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت.

وأشارت شركة الطيران إلى أنها نقلت الركاب إلى رحلة جديدة متجهة إلى سان دييغو، غادرت بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من عودتهم إلى بوابة المطار.

وقال أندرسون إنه صعد على متن رحلة أخرى حُجزت من أجل ركاب طائرة خطوط آلاسكا الجوية، ووصل إلى سان دييغو حوالي الساعة 1:30 مساءً.

طيارون من ذوي الخبرة

من جهتها، أشادت خطوط آلاسكا الجوية بطاقمها على متن الطائرة.

وجاء في البيان: "الطياران اللذان قاما بتشغيل الرحلة يتمتعان بأكثر من 32 عامًا من الخبرة المشتركة في الطيران".

وأضاف البيان: "لقد تعاملا مع الحادث، بمهنية ورعاية فائقتين، وهذا الأمر ينسحب على طاقم الضيافة أيضًا".

وفقًا لشركة الطيران، فإن طائرة بوينغ 737-900ER أصبحت خارج الخدمة بينما يحقق فريق السلامة في سبب المشكلة.