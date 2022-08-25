مدون سفر أردني وجهًا لوجه مع أسود في إندونيسيا.. ماذا جرى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منا لا يخاف من ملك الغابة.. فكيف لو وقفت أمامه وجهًا لوجه؟

يميل مدون السفر الأردني، عبدالرحمن حطاب، إلى خوض مختلف تجارب السفر والاستكشاف والمغامرة.

وحين سافر إلى إندونيسيا، قرّر زيارة أحد أغرب حدائق الحيوانات في البلاد، وتحديدًا جبل بوشناك، الواقعة في مدينة بوكور.

يشعر حطاب، الذي دخل عالم اليوتيوب منذ ٤ أعوام، بتوتر شديد عند الاقتراب من الحيوانات بشكل عام.

بيد أنّه قرّر استجماع قواه ومواجهة مجموعة من الأسود بنفسه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

بداية، دخل مدون السفر الأردني إلى قفص حديدي، نقل إلى مكان تواجد هذه الحيوانات المفترسة.

ورافق حطاب شخص اختصاصي داخل القفص، وكانت هناك أيضًا سيارة في الخلف تحسبًا لأي ظرف طارئ، وسيارة أخرى في الجهة المقابلة كإجراء احترازي.

وكانت هذه أول مرة يقترب منها مدون السفر الأردني من الأسود إلى هذا الحد.

ولا تقتصر التجربة على زيارة الأسود فحسب، وإنما أيضًا على إطعامهم.

ووصفها حطاب بكونها "جميلة".

وتراوحت مشاعره بين التوتر الخفيف والحماس لخوض هذه التجربة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي حطاب، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 230 ألف مشترك عبر قناته على موقع يوتيوب.

وينصح مدون السفر الأردني بزيارة حديقة الحيوانات هذه باعتبارها "الأفضل" في العالم.