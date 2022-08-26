دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جمال طبيعي مذهل بوجود المياه الفيروزية والشواطئ الرملية البيضاء"، هذا ما قاله الثنائي المصوّر، جانا ولي هوبسون، خلال حديثهما مع موقع CNN بالعربية، عن معلم سياحي خلاب سيذكرك بالمالديف حتمًا.

ربما يراودك الفضول حول موقع هذا المكان الساحر، وهو في الواقع على مقربة منك.

كانت جانا تحب، صاحبة موقع "miles-smilesaway"، مشاهدة الأفلام الوثائقية منذ طفولتها.

ولطالما رغبت بتجربة ثقافات وأطعمة مختلفة، مع استكشاف جمال العديد من البلدان، وتحديدًا سلطنة عُمان.

وتعد بر الحكمان أحد الكنوز الخفية في البلاد، التي تبعد حوالي 6 ساعات بالسيارة عن العاصمة مسقط (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقد يكون الوصول إليها صعبًا إذا كنت لا تعرف الطريق، لأنه قد يصبح موحلًا حقًا وقد تتعطّل السيارة.

ورغم بعض التحديات التي ستواجهها على الطريق، إلا أنك ستستطيع أخيرًا وضع قدميك في المياه، والتخلّص من جميع الهموم والمشاكل.

عاشت جانا مع زوجها في جزر المالديف، وتجد أن هناك أوجه شبه بين هذين الموقعين.

وأوضحت المصورة التشيكية أنه يمكنك العثور على الشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية في هذين المكانين.

وتتميز بر الحكمان بشواطئها البكر الممتدة على كيلومترات عدّة في المياه الزمردية النقية للبحر، بحسب ما أوضحه حساب "اكتشف عُمان" عبر موقع إنستغرام.

وأوضحت البوابة الإعلامية لسلطنة عُمان، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ منطقة برّ الحكمان تعتبر بين أهم المواقع التي تتغذّى وتتزاوج فيها السـلاحف البحرية لوفرة الغذاء فيها، من الرخويّات، والقشريّات، والطحالب، والنباتات البحرية.

وتضم منطقة بر الحكمان أيضًا أكبر تجمّع طبيعي بكر لأشجار القرم في السلطنة، على امتداد ساحل جزيرة محوت في "غبة حشيش"، حيث تقدر المساحة الإجمالية لتلك الأشجار بحوالي 162 هكتارًا.



وفي حال كنت تخطط لزيارتها، فاحرص على ركوب إحدى سيارات الدفع الرباعي، وتفادى الذهاب منفردًا تحسّبًا لمواجهة أيه مشاكل على الطريق.

ولا ينصح الثنائي بزيارة بر الحكمان خلال موسم المطر، حتى تتجنّب الغرز بالوحول.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، خصوصًا أنّ بعضهم لم يكن يعلم بمدى جمال بر الحكمان، وسألوا عن موقعها وكيفية الوصول إليها.

ورغم أن خطط الثنائي المستقبلية غير واضحة حاليًا، إلا أنهما يريدان العودة إلى سلطنة عُمان والاستمتاع بمزيد من مواقعها الخلابة.

وهناك العديد من المواقع المفضلة لدى جانا في سلطنة عُمان، أبرزها وادي دربات، ووادي طيوي.

وتعتبر أن القيادة بحد ذاتها إلى هذه المواقع مذهلة كونك تستطيع الاستمتاع بالمناظر الخلابة.