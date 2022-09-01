دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة السياحة السعودية، الخميس، عن تعديلات في لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، تضمنت تسهيلات للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن) والمملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة السياحة السعودية، في بيان، أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون "يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، والتقديم عليها من خلال موقع visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية".

وأضاف البيان أن ذلك "يشمل أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد البيان بأن اللائحة المعدلة منحت إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى أي من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية، للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، بالإضافة إلى أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته.

وكانت السلطات السعودية تسمح بإمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول للحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته.

وحثت وزارة السياحة السياح في أثناء وجودهم في المملكة على "الامتثال للأنظمة والتعليمات المتبعة، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات"، وأشارت إلى أن "التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج".