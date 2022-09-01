أشبه ببركان يطفو على الماء.. نظرة على يخت فاخر بدرج "منصهر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من سفن الفضاء إلى أسماك القرش وحتى الماس، لا حدود للإلهام عندما يتعلق الأمر بوضع تصاميم جديدة ومبتكرة لليخوت الفاخرة. ويبدو التصميم الجديد الذي وضعه أنتوني غلاسون من استوديو التصميم M51، مستوحىً من البركان، ويتمتّع بالقدرة الفعلية على الانفجار.

Credit: Anthony Glasson/M51 Concepts

وبقياس 262 قدمًا (80 مترًا)، صُمّم اليخت Forge كي تتماهى صورته الظلية مع بركان على الماء، واستنادًا إلى التصاميم الحديثة، يبدو التأثير رائع جدًا.

واستخدمت مادة الألومينيوم لبناء الهيكل الفوقي الذي يتّخذ شكل هرم، ويتميّز من الخارج باللونين الأسود والبرتقالي، بالإضافة إلى هيكل فولاذي بوسعه الإبحار في المياه الجليدية. وكان المصمّم قد وصفه بأنّه "درج منصهر"، رغم أنه يبدو أشبه بدرج نموذجي.

صورة ظلية مميزة

Credit: Anthony Glasson/M51 Concepts

ومع كلفة تقديرية تصل حدّ 100 مليون دولار، يمكن لليخت استيعاب قرابة 12 ضيفًا في أجنحته الثمانية.

ويتميّز اليخت Forge الملفت جدًّا للنظر، بشرفات قابلة للطي، بالإضافة إلى سطح جسر دائري، ودرج يؤدي إلى حوض سباحة ذات تدفق معاكس.

Credit: Anthony Glasson/M51 Concepts

وبحسب غلاسون، يسمح شكل اليخت المميز ببناء سقوف مقببة في "صالة السماء"، وهي إحدى الخصائص العديدة الرائعة التي يتمتّع بها.

وسيتمكن الضيوف أيضًا من الإستفادة من النادي الصحي الموجود على متن المركب المجهّز بصالة رياضية، بالإضافة إلى ساونا وخزان عائم.

مفهوم آسر

Credit: Anthony Glasson/M51 Concepts

أمّا في ما خصّ الترفيه، ثمة مساحة خاصة بالسينما على متن اليخت، مزودة بمساحة خاصة بالواقع الافتراضي، بالإضافة إلى مرآب مليء بمجموعة من الألعاب المائية، مثل الزلاجات النفاثة، ومعدات الرياضات الشديدة، وتلك الخاصة بالغوص والغطس.

وزُود اليخت أيضًا، بنظام الدفع الهجين الذي يعمل بواسطة الديزل والكهرباء، ويصل مداه إلى حوالي 5 آلاف ميل بحري (حوالي 8046 كيلومترًا).

Credit: Anthony Glasson/M51 Concepts

ومن المحتمل أن يستغرق بناء اليخت الفاخر حوالي عامين ونصف العام إلى ثلاث سنوات إذا وقع الخيار عليه، بحسب غلاسون.

ورغم عدم وجود اهتمام "جدي" من قبل الشراة حتى الآن، إلا أنّ المفهوم أثار اهتمامًا كبيرًا منذ كُشف عنه النقاب لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر.

Credit: Anthony Glasson/M51 Concepts

ويأتي التصميم المثير للإعجاب بعد أشهر فقط على الكشف عن مفهوم اليخوت الفاخرة المستقبلي لشركة "Glasson"، أي "Solar Express"، المستوحى من فيلم "The Polar Express" الصادر عام 2004.

Credit: Anthony Glasson/M51 Concepts

وكان الاستوديو الإيطالي "Gabriele Teruzzi Yachts & Design" كشف في وقت سابق من هذا العام عن تصميم "Stella del Sud" الذي يبلغ طوله 110 أمتار (360 قدمًا)، المستوحى من الماس الشهير كارتييه 128 قيراطًا.